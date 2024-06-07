Азиз Замалиев: Отмена ЕГЭ не является выходом 

Татарский публицист Азиз Замалиев прокомментировал инициативу по отмене в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

ЕГЭ в России является одной из главных проблем детства. Смысл обучения в школе не заключается только в сдаче ЕГЭ. За 11 лет ребенок должен овладеть основными знаниями, но учителя и система настраивают так, что главное — это сдача ЕГЭ. Обучение становится шаблонным и направленным на решение типовых задач из ЕГЭ, при этом не развиваются логика и умение искать пути решения.

Родители и учителя в школе нагнетают ситуацию, утверждая, что от этого решается судьба ребенка, но на самом деле это никак не коррелирует с жизнью. Если человек поступил не в тот вуз, который хотел, он может без проблем перевестись. Если он не прошел по конкурсу, всегда можно выбрать другой вуз в другом регионе и затем перевестись туда, куда захочется. Всё зависит от желания.

Дополнительное давление создает сама система ЕГЭ, когда проводятся строгие проверки, доходящие до абсурда: проверка одежды на наличие шпаргалок и другие излишние меры. На самом деле те, кто хотят сдать экзамен нечестно, все равно найдут способ это сделать.

Многие юноши боятся не сдать экзамены, потому что их могут призвать в армию. Они поступают в институты не для получения знаний и навыков, а чтобы избежать призыва, следуя указаниям родителей. Чтобы дать молодым людям время определиться с жизненным путем и попробовать разные направления, нужно поднять призывной возраст до 21 года.