Спортивные новости Казани
· 16+ · Диана Алмакаева

Азиз Замалиев: Отмена ЕГЭ не является выходом 

Татарский публицист Азиз Замалиев прокомментировал инициативу по отмене в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Подписаться в Telegram

Татарский публицист Азиз Замалиев прокомментировал инициативу по отмене в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

ЕГЭ в России является одной из главных проблем детства. Смысл обучения в школе не заключается только в сдаче ЕГЭ. За 11 лет ребенок должен овладеть основными знаниями, но учителя и система настраивают так, что главное — это сдача ЕГЭ. Обучение становится шаблонным и направленным на решение типовых задач из ЕГЭ, при этом не развиваются логика и умение искать пути решения.

Родители и учителя в школе нагнетают ситуацию, утверждая, что от этого решается судьба ребенка, но на самом деле это никак не коррелирует с жизнью. Если человек поступил не в тот вуз, который хотел, он может без проблем перевестись. Если он не прошел по конкурсу, всегда можно выбрать другой вуз в другом регионе и затем перевестись туда, куда захочется. Всё зависит от желания.

Дополнительное давление создает сама система ЕГЭ, когда проводятся строгие проверки, доходящие до абсурда: проверка одежды на наличие шпаргалок и другие излишние меры. На самом деле те, кто хотят сдать экзамен нечестно, все равно найдут способ это сделать.

Многие юноши боятся не сдать экзамены, потому что их могут призвать в армию. Они поступают в институты не для получения знаний и навыков, а чтобы избежать призыва, следуя указаниям родителей. Чтобы дать молодым людям время определиться с жизненным путем и попробовать разные направления, нужно поднять призывной возраст до 21 года.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

Интересное в Казани

день назад

Экономия наоборот: несколько историй о том, как не стоит поступать со своим здоровьем

отравить тараканов телефон

Новости Татарстана

день назад

Госсовет принял изменения в границах 2 районов Татарстана

Интересное в Казани

2 дня назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка

телесно-ориентированная терапия сеансы в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан

Новости Казани

день назад

В Казани поножовщина, потерпешего увезли в больницу

Новости Казани

день назад

В аварии под Казанью пострадали 3 взрослых и 2-летний ребенок

Новости Казани

день назад

Скорость до 400 км/ч: в Петербурге показали, как будет выглядеть поезд до Казани

Новости Татарстана

21 час назад

В Зеленодольске мать затрясла ребенка до смерти: сейчас идет суд
Новости Казани
5 часов назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Казани

55 минут назад

В Казани проспект Ямашева затопило из-за засора канализации

Интересное в Казани

8 часов назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцам на 3 недели запретили ходить в лес

Новости Казани

2 часа назад

Кабмин Татарстана ограничил продажу алкоголя на время Игр БРИКС в Казани

На трассе М-12 Москва-Казань дыра
Новости Казани
3 часа назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Автоновости Казани и Мира

2 часа назад

Игры БРИКС 2024: спортивный триумф глобального масштаба

Новости Казани

2 часа назад

Врачи в Казани пришли в ужас от оборудование в новом перинатальном центре

Новости Татарстана

3 часа назад

На главной пешеходной улице Казани торговали ядовитыми мухоморами
«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке