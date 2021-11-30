Футболисты казанского Рубина приняли участие в благотворительной акции для детей из хосписа

Футболисты казанского "Рубина" приняли участие в благотворительной акции для детей из уфимского хосписа.

Так, 30 ноября в международный день благотворительности уфимский хоспис на своей странице в Instagram проводит благотворительную акцию, в которой всего за 500 рублей можно сделать доброе дело, а также стать обладателем именной футболки с автографами нескольких футболистов казанского "Рубина": Джордже Деспотовича, Ильи Самошникова и Хван Ин Бома. В акции также принимают участие футболисты "Уфы": Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура и Александр Беленов.

Напомним, матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между "Уфой" и "Рубином" по договоренности клубов стал благотворительным. Все вырученные средства с матча были направлены в уфимский хоспис. По окончании матча футболисты подписали свои игровые футболки, а также передали их для проведения благотворительной лотереи.