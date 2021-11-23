Рубин полсезона был в кризисе, но опережает свой прошлогодний график: Итоги 1-й половины чемпионата

«Рубин» на мажорной ноте завершил выступление в первом круге Чемпионата России по футболу 2021/22. В 15 туре казанский клуб довольно неожиданно победил в гостях одного из лидеров лиги «Сочи» со счетом 2:1. Эта победа стала для «Рубина» первой гостевой за всю историю личных встреч двух коллективов и второй в трех последних матчах этого сезона.

Вообще, за последние 5 игр после паузы на октябрьские матчи сборных «Рубин» одержал 2 победы, дважды сыграл вничью и 1 раз разгромно проиграл в «Ростове», набрав тем самым, 8 очков из 15 возможных - это лучший темп набора очков для подопечных Леонида Слуцкого, начиная с июля. Пока у «Рубина» не все так гладко с точки зрения игры, но результат приходит, а это сейчас самое главное. До зимней паузы осталось еще 3 игры: дома с «Динамо», в гостях у «Нижнего Новгорода» и «Крыльев Советов». Ну а пока самое время подвести итоги первой половины чемпионата.



Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» идет всего восьмым, но опережает самого себя прошлого сезона

К 15 туру казанский клуб подошел, имея на своем счету 22 очка и единолично расположившись на 8 строчке в турнирной таблице. Вообще, судя по результатам, в этом сезоне команда - классический середняк. 7 место по забитым мячам, 9 место по пропущенным. Разница забитых и пропущенных - «0».

К слову, если сравнивать нынешние результаты с прошлогодними, по итогам которых рубиновые залетели в еврокубки, то «Рубин» идет даже с опережением графика. Так, год назад казанцы шли к 15 туру десятыми с 21 очками и отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.



Фото: rubin-kazan.ru

Кажется, есть даже повод для оптимизма, но это лишь на первый взгляд. Если смотреть более углубленно (заглянем на Understat), то показателю xPTS (потенциально набранные очки) «Рубин» в этом сезоне должен идти лишь тренадцатым, а по xG и xGa (ожидаемые забитые и пропущенные голы) - четырнадцатым. А это уже, откровенно говоря, уровень борьбы за выживание.

В свою очередь, в прошлом сезоне ситуация была кардинально противоположная. По xPTS «Рубин» шел четвертым, по xG вторым, а по xGa восьмым. Короче говоря, тот факт, что казанцы сейчас идут выше самих себя прошлого года говорит лишь о невероятной аномалии. В том году команде дико не везло, а в этом все наоборот, но результат плюс-минус тот же.

Лучшие игроки «Рубина» в первой половине сезона

Для того, чтобы выбрать лучших вновь прибегнем к цифрам. Статистические порталы Whoscored и Sofascore считают игровые действия по-разному, но общий смысл остается тем же. Потому неудивительно, что топ-5 лучших футболистов казанцев в первой части сезона из тех, кто провел 10 и более матчей совпал и там, и там.



Фото: rubin-kazan.ru

Юрий Дюпин - четвертый вратарь лиги по количеству сухих матчей в этом сезоне;

Илья Самошников - второй игрок лиги по среднему количеству отборов и перехватов за игру;

Оливер Абильдгор - третий игрок лиги по проценту выигранных верховых единоборств;

Хван Ин Бом - лучший ассистент «Рубина» (3), лидер по системе гол+пас (5)

Сеад Хакшабанович - единственный полевой игрок, начавший все матчи «Рубина» в стартовом составе

В топ-5 не попал Андерс Дрейер, поскольку за «Рубин» он провел всего 9 матчей, но датчанин также достоин упоминания. 23-летний футболист сходу стал главной атакующей силой команды: в 9 играх на его счету 5 голов, больше мяча за две игры. А совсем недавно даже успел дебютировать за сборную Дании, которая сейчас является одной из сильнейших национальных команд Европы.

Что касается другого молодого игрока вне списка Хвичи Кварацхелии, то из-за череды травм и психологического спада из-за неуезда в Европу грузин сильно сдал в начале сезона, но по-тихоньку начал набирать былую форму. В матче с «Ростовом» 20-летний вингер был одним из лучших в составе казанцев, а в недавнем матче сборных Грузии и Швеции оформил дубль в ворота скандинавов. Есть все причины предполагать, что в оставшихся трех встречах Хвича сыграет важную роль в игре казанцев.



Фото: rubin-kazan.ru

И еще пару деталей: «Рубин» после первого круга - лидер лиги по голам из-за пределов штрафной (7), лидер лиги по автоголам в чужие ворота (4), лидер лиги по желтым карточкам (46), а также до последнего тура оставался единственной командой, которая не получила ни одной красной в сезоне.