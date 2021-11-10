Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал Артема Дзюбу на ноябрьские матчи национальной футбольной команды. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Как сообщается, Карпин объяснил отсутствие нападающего "Зенита" в заявке тем, что тренерский штаб решил на него не надеяться.

— Мы надеялись, включили тогда только в расширенный список на матчи со Словакией и Словенией. Был не готов тогда — ну, окей. Хотя мы тогда надеялись. Сейчас уже не надеялись.

— Не включили просто потому, что знали его ответ?

— Решили не надеяться — вот и всё.

— Был ли хоть один человек в тренерском штабе, который сказал: «Давайте подумаем, позовем»?

— Нет, не было.

Напомним, 11 и 14 ноября сборной России предстоят решающие матчи за выход на Чемпионат Мира по футболу 2022. В соперниках: Кипр и Хорватия.