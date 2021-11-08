Казанский «Рубин» в рамках 14 тура РПЛ с разгромным счетом (1:5) проиграл в гостях «Ростову». Это поражение стало для рубиновых самым крупным под руководством Леонида Слуцкого. Однако, до самого крупного в истории выступлений клуба в РПЛ казанцы недотянули совсем чуть-чуть.

Да, начиная с 2003 года, у «Рубина» было немало разгромных поражений с разницей в 4 и более мяча, а если быть точнее, таковых было восемь. Занимательно, семь из восьми разгромов пришлись на игры в гостях и лишь одно случилось в Казани. Еще более интересный факт, в данный топ одновременно попали самый первый и самый крайний матчи «Рубина» в высшем дивизионе страны.



Фото: rubin-kazan.ru

Сезон 2003 / ЦСКА - «Рубин» 4:0

Дата проведения - 16 марта 2003

Место проведения - «Динамо» Москва

Несмотря на то, что дебютный сезон «Рубина» 2003 принято считать одним из самых успешных, а «бронзовый» матч 30 тура против ЦСКА на «Центральном» давно вошел в анналы истории клуба, первый блин все же вышел комом. В своем первом матче в истории Чемпионатов России казанцы уступили армейскому клубу и будущему чемпиону со счетом 4:0.

ЦСКА на равне с «Локомотивом» являлся в тот момент одним из гегемонов и на стадионе «Динамо» без особых проблем справился с дебютантом лиги. Дублем в той игре отметился Иржи Ярошик и еще по одному забили Сергей Семак и Дмитрий Кириченко.

Состав «Рубина»: Сергей Козко - Орландо Калисто, Иржи Новотны, Михаил Синев, Роман Шаронов, Андрес Скотти - Андрей Коновалов, Томаш Чижек, Денис Бояринцев, Дмитрий Мичков, Макбет Сибайя - Владимир Байрамов, Рони

Сезон 2006 / «Томь» - «Рубин» 4:0

Дата проведения - 30 июля 2006

Место проведения - «Труд» Томск

Сезон 2006 вновь нельзя было назвать для подопечных Курбана Бердыева провальным. По итогам чемпионата «Рубин» занял пятое место и квалифицировался во второй раунд Кубка Интертото. «Томь» в те времена также не выглядела беспросветным аутсайдером и закончила сезон в середине турнирной таблицы, но в тот вечер команда Юрия Баскакова была на высоте.

Счет в матче открыл Александр Кульчий, а затем свое веское слово сказал будущий форвард клуба АПЛ с ростом 187 и национальностью «Russia» Павел Погребняк, отметившийся хет-триком.

Состав «Рубина»: Александр Колинько - Орландо Калисто, Лаша Салуквадзе, Байано, Андрес Скотти - Макбет Сибайя, Александр Рязанцев, Йорген Ялланн, Ансар Аюпов, Константин Скрыльников, Георгий Кинкладзе - Александр Яркин, Владимир Байрамов, Алехандро Домингес

Сезон 2008 / ЦСКА - «Рубин» 4:0

Дата проведения - 16 ноября 2008

Место проведения - «Лужники» Москва

К игре с ЦСКА казанцы подходили уже в ранге чемпионов страны, потому с турнирной точки зрения этот матч для «Рубина» уже ничего не решал. А вот ЦСКА, напротив, продолжал упорную борьбу с «Динамо» за вторую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. По итогу ЦСКА своего добился и взял серебряные медали, а «Рубин» после «золотого» матча в Раменском проиграл во всех трех матчах подряд.



Фото: premierliga.ru

Все голы были забиты во втором тайме: хет-триком разразился Вагнер Лав, еще один гол забил вечно молодой Юрий Жирков.

Состав «Рубина»: Сергей Рыжиков - Алексей Попов, Роман Шаронов, Лаша Салуквадзе, Кристиан Ансальди - Макбет Сибайя, Андрей Кобенко, Евгений Баляйкин, Кристиан Нобоа, Вагиз Галиуллин - Сергей Ребров, Хасан Кабзе, Роман Адамов

Сезон 2013-14 / «Зенит» - «Рубин» 6:2

Дата проведения - 6 апреля 2014

Место проведения - «Петровский» Санкт-Петербург

Ко встрече в Санкт-Петербурге «Рубин» подходил уже без Бердыева, который был уволен несколькими месяцами ранее. Клубом на тот момент управлял Ринат Билялетдинов, и выезд в Питер команде откровенно не удался. 6:2 - столько «Рубин» за свою 18-летнюю историю в высшем дивизионе страны еще не пропускал.

У казанцев голы забивали Роман Еременко и Сердар Азмун, а за «Зенит» отличились Мигель Данни, дважды Халк и трижды Соломон Рондон.

Состав «Рубина»: Юрий Нестеренко - Олег Кузьмин, Инал Гетигежев, Сесар Навас, Соломон Кверквелия - Владислав Кулик, Роман Еременко, Гекдениз Карадениз, Павел Могилевец - Марко Девич, Георгий Нуров, Сердар Азмун

Сезон 2014-15 / «Рубин» - «Спартак» 0:4

Дата проведения - 1 августа 2014

Место проведения - «Центральный» Казань

Не прошло и несколько месяцев, как подопечных Билялетдинова ждал новый разгром. Тот матч предварял открытие нового сезона, и именно к нему было приковано огромное внимание. «Спартак» Мурата Якина не оставил от «Рубина» камня на камне и победил 4:0. Но все же по итогу сезона казанцы обошли именно красно-белых и залетели в Лигу Европы.



Фото: premierliga.ru

Дубль оформил Артем Дзюба и еще по голу отметились Денис Глушаков и Лукас Барриос.

Состав «Рубина»: Сергей Рыжиков - Олег Кузьмин, Тарас Бурлак, Соломон Кверквелия, Эльмир Набиуллин - Сергей Кисляк, Гекдениз Карадениз, Павел Могилевец, Магомед Оздоев - Марко Девич, Владимир Дядюн, Максим Канунников, Марко Ливайя, Сердар Азмун

Сезон 2018-19 / «Локомотив» - «Рубин» 4:0

Дата проведения - 10 мая 2019

Место проведения - «РЖД Арена» Москва

Последний заход Бердыева в «Рубин» успехом явно не увенчался, а гостевое поражение от «Локомотива» можно считать апофеозом его работы в Казани. Это был один из последних матчей в сезоне: рубиновые уже сохранили прописку в лиге и особо ни за что не боролись. Матч в Черкизово завершился для «Рубина» уже «излюбленными» 4:0, а Курбан Бекиевич вскоре после этого был уволен.

В этой игре обошлось без дублей и хет-треков. Счет открыл Антон Миранчук, продолжили его начинания Федор Смолов и Гжегож Крыховяк, а точку в матче поставил, внимание, Хвича Кварацхелия. Меньше, чем через пару месяцев Рустем Сайманов перехватит его в «Рубин».

Состав «Рубина»: Иван Коновалов - Ибрагим Цаллагов, Хорен Байрамян, Егор Сорокин, Филип Уремович, Данил Степанов, Виталий Устинов - Руслан Камболов, Евгений Башкиров, Павел Могилевец, Вячеслав Подберезкин, Игорь Коновалов - Артур Сагитов, Дмитрий Полоз

Сезон 2019-20 / «Зенит» - «Рубин» 5:0

Дата проведения - 21 сентября 2019

Место проведения - «Газпром Арена» Санкт-Петербург

Фактически именно это поражение с разницей в «-5» можно считать самым крупным в истории «Рубина» в РПЛ. Молодая команда Романа Шаронова приехала в гости к действующему чемпиону страны и отстояла на равных почти целый час игры. Но потом «Рубин» посыпался.



Фото: premierliga.ru

По иронии судьбы дубль в том матче оформил Алексей Сутормин, который летом ушел из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей. Еще по голу записали на свои счета Бранислав Иванович, Роберт Мак и нынешний игрок рубиновых Олег Шатов.

Состав «Рубина»: Юрий Дюпин - Виталий Денисов, Константин Плиев, Филип Уремович, Олег Данченко - Евгений Башкиров, Павел Могилевец, Вячеслав Подберезкин, Игорь Коновалов, Александр Ташаев, Александр Зуев - Хвича Кварацхелия, Видар Кьяртанссон, Бека Микелтадзе

Сезон 2021-22 / «Ростов» - «Рубин» 5:1

Дата проведения - 7 ноября 2021

Место проведения - «Ростов Арена» Ростов

После игры Слуцкий был шокирован и назвал матч в Ростове одним из самых странных в своей жизни. Действительно, вряд ли кто перед игрой ожидал, что «Рубин» проиграет вот так. Однако, из логики игры такой счет вполне себе вытекал. Казанцы полностью провалились в опорной зоне, за что и были наказаны во втором тайме.

Первым счет открыл «Рубин» - свой дебютный гол в сезоне забил Солтмурад Бакаев. Затем забивали только ростовчане - Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Понтус Алмквист, Али Соу и Даниил Глебов довели счет до неприличного.

Состав «Рубина»: Юрий Дюпин - Георгий Зотов, Филип Уремович, Монтассар Тальби, Оливер Абильдгор - Хван Ин Бом, Леон Мусаев, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Хвича Кварацхелия, Солтмурад Бакаев - Михаил Костюков, Герман Онугха