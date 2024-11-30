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· 16+ · Анастасия Шарова

За год в Татарстане миграционный прирост вырос почти на 11%

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В Татарстане с января по сентябрь 2024 года зафиксирован рост миграции, который составил почти 11%.

По данным Росстата, показатель достиг 6 831 человека. С начала 2024 года в республику въехало 59 498 мигрантов, что на 6,8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время число выехавших уменьшилось на 4,7 тысячи и составило 52 664 человека.

В 2023 году миграционный прирост в Татарстане достиг 6 166 человек. За первые десять месяцев 2024-го количество выданных разрешений на трудоустройство увеличилось вдвое. За этот период документы были оформлены для 1 225 иностранных граждан.

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