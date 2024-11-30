В Татарстане начинает работу уникальный передвижной реабилитационный центр, получивший название «Центр реабилитации на колесах». Об этом сообщает Раис Татарстана Рустам Минниханов в своём Telegram-канале.

Основная задача центра — оказать поддержку людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, особенно тем, кто проживает в отдалённых сельских районах и испытывает сложности с доступом к крупным медицинским центрам.

В центре установлены уникальные тренажёры, разработанные Маратом Ильясовым. Цель центра — сделать реабилитацию доступной для жителей отдалённых районов. В ближайшие месяцы он будет работать в Бавлинском, Ютазинском и Бугульминском районах Республики Татарстан. Ежедневно в центре смогут заниматься до 15 человек.