Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстан заработает передвижной центр реабилитации «Центр восстановления на колесах»

Подписаться в Telegram

В Татарстане начинает работу уникальный передвижной реабилитационный центр, получивший название «Центр реабилитации на колесах». Об этом сообщает Раис Татарстана Рустам Минниханов в своём Telegram-канале.

Основная задача центра — оказать поддержку людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, особенно тем, кто проживает в отдалённых сельских районах и испытывает сложности с доступом к крупным медицинским центрам.

В центре установлены уникальные тренажёры, разработанные Маратом Ильясовым. Цель центра — сделать реабилитацию доступной для жителей отдалённых районов. В ближайшие месяцы он будет работать в Бавлинском, Ютазинском и Бугульминском районах Республики Татарстан. Ежедневно в центре смогут заниматься до 15 человек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Детей эвакуировали из казанской школы №18

Интересное в Казани

день назад

В Казани наступает время чудес: рассказываем, как украсить дом сказочным декором

цены на дезинфекцию после смерти

Новости Казани

день назад

В Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» приняло первый семинар-совещание молодежи ПАО «Транснефть»

ремонт зарядных устройств для аккумуляторов в Казани

Новости Казани

день назад

В Казанском Кремле начали монтаж иллюминации к Новому году

Новости Татарстана

день назад

Громкое заявление Владимира Путина об СВО: что сказал президент об ударах по другим странам

Новости Татарстана

3 часа назад

Мэру Бугульмы предъявили антикоррупционный иск

Новости Татарстана

день назад

Студент политехнического колледжа умер на физкультуре в Альметьевске

Новости Татарстана

день назад

Возбуждено дело по факту смерти студента в колледже
Новости Татарстана
9 часов назад

«Мальчишка без страха»: боец из Татарстана заслужил высокие награды на СВО

Мужество и профессионализ Дмитрия Давыдова из Б...

Новости Татарстана

24 минуты назад

В Татарстан заработает передвижной центр реабилитации «Центр восстановления на колесах»

Интересное в Казани

6 часов назад

Свитер и носки с оленями – классика, но не единственный вариант. Рассказываем, как сделать необычный и изысканный подарок на Новый год

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске около ЦРМБ появилась бесплатная парковка на 200 машиномест

Новости Казани

4 часа назад

В Казани открыли здание Генерального консульства Ирана
Саид Галиуллин из Казани занял второе место в ф...
Новости Казани
8 часов назад

Саид Галиуллин из Казани занял второе место в финале шоу «Голос.Дети»

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить работу по созданию рабочих мест для инвалидов

Новости Татарстана

6 часов назад

За 2024 год 650 жителям Татарстана впервые поставили ВИЧ

Новости Татарстана

6 часов назад

Набережные Челны обогнали Казань по темпам роста цен на комнаты
Важное в РТ
4 дня назад

МТС открыла для татарстанцев тариф с безлимитным интернетом