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Промышленная отрасль стала самой травмоопасной в Казани за 10 месяцев

Шакиров отметил, что также у 22 людей на работе...

pixabay

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Промышленная сфера оказалась самой травмоопасной в столице Татарстана за 10 месяцев этого года. Об этом рассказал замруководителя исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

Специалист сообщил, что всего на местных предприятиях в период с января по октябрь зафиксировано 28 несчастных случаев, из них 6 – закончились трагично. При этом, всего было 50 несчастных случаев почти на год.

Шакиров отметил, что также у 22 людей на работе наблюдалось ухудшение здоровья. Известно, что состояние не было связано с производственными процессами.

Метшин подчеркнул, что власти поставили задачу — стать одними из лучших населенных пунктов-работодателей.

Ранее мы писали о том, что цена на сливочное масло в Татарстане приблизилась к 1000 руб/кг. Заметное подорожание коснулось и других продуктов из молока.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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