Бабушка, которую задавила газель на Зорге, 1 декабря умерла в больнице
Казань на максималках
19 ноября в 13:12 на ул. Рихарда Зорге, 53, водитель газели, 1993 г. р., ехал по двору, в нарушении правила дорожного движений. На видеозаписи можно увидеть, что при движение задним ходом мужчине не убедился в безопасности своего действия и наехал на женщину, 1947 года рождения. Об этом рассказали в телеграм-канале Государственной автомобильной инспекции Казани.
Потерпевшая серьезно травмировалась, ее доставили в медицинское учреждение.
Стало известно, что, к сожалению, 1 декабря 2024 года, в 16:15 пострадавшая в результате наезда умерла больнице.
Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан 2 автомобиля «Лада» после серьезного столкновения превратились в груду металла.
По фотографиям свидетелей, у первого автомобиля пришлось вскрывать крышу, так как пассажиры были зажаты внутри.
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