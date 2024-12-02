Бабушка, которую задавила газель на Зорге, 1 декабря умерла в больнице

19 ноября в 13:12 на ул. Рихарда Зорге, 53, водитель газели, 1993 г. р., ехал по двору, в нарушении правила дорожного движений. На видеозаписи можно увидеть, что при движение задним ходом мужчине не убедился в безопасности своего действия и наехал на женщину, 1947 года рождения. Об этом рассказали в телеграм-канале Государственной автомобильной инспекции Казани.

Потерпевшая серьезно травмировалась, ее доставили в медицинское учреждение.

Стало известно, что, к сожалению, 1 декабря 2024 года, в 16:15 пострадавшая в результате наезда умерла больнице.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан 2 автомобиля «Лада» после серьезного столкновения превратились в груду металла.

По фотографиям свидетелей, у первого автомобиля пришлось вскрывать крышу, так как пассажиры были зажаты внутри.