Рядом с рекой Казанкой появится консульский центр Китая

В столице Татарстана власти планируют построить консульский центр Китая, все необходимые документы уже находятся на экспертизу.

На сайте комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия говорится, что строение появится на ул. Подлужной. При этом, строителям нужно будет осторожными в ходе проводения работ, потому что они могут затронуть культурный слой исторического центра города 11–18 веков.

В это время улица была на территории Подлужной слободы. Во времена Казанского ханства там находилась дорога, которая шла от Арского поля по современной ул. Толстого к реке Казанке, а после к направлении п. Дербышки. Заселять эти участки начали в 18 веке.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске появился мурал «Za мирное небо» на Комарова. Авторы - братья Сергеевы, которые написали изображение за 2 недели.