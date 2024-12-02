Здоровье молочных зубов важно для правильного развития ребенка и формирования красивой улыбки. Тем не менее около 60% родителей считают, что их лечение необязательно, ведь они всё равно выпадут. Это заблуждение может привести к серьезным последствиям, включая нарушение дикции, проблемы с питанием и смещение постоянных зубов.

Детский стоматолог Яна Игоревна Соляник, специалист семейной стоматологии «Ваэль», рассказала ProKazan, в каких случаях коронки становятся незаменимым решением и почему они всё чаще используются для восстановления детских зубов.

– Есть расхожее мнение, что молочные зубы не требуют лечения, ведь все равно выпадут. Вы согласны с этим тезисом?

– Это одно из самых опасных заблуждений! Молочные зубы — это не просто временные заменители, которые можно игнорировать. Они играют ключевую роль в развитии ребенка. Например, неправильный прикус или преждевременная потеря молочного зуба могут повлиять на дикцию, вызвав проблемы с речью. А еще – представьте, как сложно ребенку полноценно пережевывать пищу, если зубы болят или отсутствуют. Это уже напрямую влияет на пищеварение и общее здоровье.

Особенно опасны воспалительные процессы, которые часто начинаются из-за нелеченного кариеса. Если воспаление запустить, оно может распространиться на окружающие ткани, десны и даже зачатки коренных зубов, которые находятся под молочными. Это не просто приводит к боли и дискомфорту – в некоторых случаях постоянные зубы могут вырасти поврежденными, с недостатком эмали или вовсе не прорезаться.

Молочные зубы удерживают место для постоянных. Если зуб выпал слишком рано, остальные начинают смещаться, и постоянным зубам становится сложно занять своё место. Всё это формирует целую цепочку проблем, которую намного проще предотвратить, чем потом исправлять.

– Как родители могут вовремя заметить, что молочный зуб нуждается в срочном лечении?

– В молочных зубах все процессы развиваются намного быстрее, чем у взрослых. Структура таких зубов более пористая, поэтому кариес может распространиться буквально за пару недель. Вот почему мы рекомендуем показывать ребёнка стоматологу каждые три месяца, чтобы не упустить момент, когда проблему ещё можно решить легко и безболезненно.

Родителям важно внимательно следить за состоянием зубов ребенка, чтобы вовремя заметить первые признаки проблемы. Вот на что стоит обратить внимание:

Изменение цвета зуба. Если на зубе появились пятнышки – белые, коричневые или черные – это может быть началом кариеса. Часто родители воспринимают их как «просто налёт», но на самом деле это сигнал обратиться к стоматологу. Повышенная чувствительность или боль. Ребёнок может жаловаться на боль при приёме пищи или реакции на горячее, холодное, сладкое. Это не всегда каприз – такие симптомы указывают на проблемы, которые требуют вмешательства. Неприятный запах изо рта. Сильный запах может быть вызван воспалением или скоплением налета, которое ребенок сам не может удалить. Воспаление или покраснение десны. Если десны опухли или появились ранки, это тоже сигнал тревоги. Поведение ребёнка. Иногда дети не могут объяснить, что их беспокоит, но можно заметить, что малыш избегает жевания или трогает щеку в области проблемного зуба.

Самое главное – не ждать, пока симптомы станут сильнее. Если у вас есть малейшие сомнения или вы заметили что-то из вышеперечисленного, обратитесь к стоматологу. Регулярные профилактические осмотры каждые три месяца помогут выявить проблему на ранней стадии, избежать боли и сохранить молочный зуб. Это значительно проще и комфортнее, чем лечение запущенных случаев.

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– В каких ситуациях коронка становится единственным способом сохранить молочный зуб?

– Коронка становится незаменимой, когда молочный зуб сильно разрушен, и обычная пломба уже не справится. Например, если зуб пострадал из-за травмы или глубокого кариеса, его ткани становятся слишком слабыми, чтобы удерживать пломбу. В таких случаях зуб может расколоться или полностью разрушиться, если не защитить его. Коронка, словно «щит», покрывает зуб и предотвращает дальнейшие повреждения.

Например, недавно ко мне пришла мама с трёхлетним ребёнком. У малыша был сильно разрушен жевательный зуб из-за глубокого кариеса. Ребёнок, конечно, не умел тщательно чистить зубы, и кариес распространился быстро. Если бы мы поставили обычную пломбу, зуб просто не выдержал бы нагрузки и разрушился еще больше. Мы установили металлическую коронку, и теперь этот зуб спокойно «доживет» до своей естественной смены в 12 лет.

Еще один случай — врожденные проблемы с эмалью. Иногда зубы прорезываются уже с недостатком эмали или другими дефектами. Такие зубы с самого начала уязвимы, и коронка помогает им «дожить» до естественной смены на постоянные. У меня в практике был подобный случай. Установив коронки, мы защитили зубы ребенка и избавили семью от постоянных визитов к стоматологу для устранения новых проблем.

– Насколько безопасна установка коронки для детей, и как она влияет на зуб в долгосрочной перспективе?

– Это не только безопасно, но и эффективно. Современные коронки появились в Казани около пяти лет назад и за это время стали настоящим спасением для многих детей. Раньше такой метод применяли только при лечении под наркозом, потому что процесс был сложным и долгим. Теперь всё изменилось: установка занимает всего 30 минут, и малыши уходят с приёма без страха и с восстановленным зубом.

Что касается долгосрочной перспективы, коронка выполняет сразу несколько важных функций:

Защита зуба. Она покрывает весь зуб, предотвращая дальнейшее разрушение и защищая его от внешних воздействий.

Сохранение места для постоянного зуба. Коронка позволяет молочному зубу дожить до его естественной смены, сохраняя правильное положение в зубном ряду.

Устойчивость к нагрузкам. Особенно это важно для жевательных зубов, которые ежедневно испытывают нагрузку при пережёвывании пищи. Металлические коронки не стираются и «растут» вместе с ребёнком, не мешая прикусу.

Что важно, коронки сделаны из гипоаллергенных материалов. Металлические коронки для жевательных зубов прочные, но при этом тонкие, а для передних зубов применяются белые керамические коронки, которые внешне ничем не отличаются от натуральных зубов. Это особенно важно для детей, чтобы они не чувствовали дискомфорта ни физически, ни эмоционально.

Родителям может казаться, что установка коронки — это сложная или избыточная процедура, но практика показывает обратное. Она не только защищает зуб, но и позволяет избежать постоянных повторных лечений, которые нередко бывают с обычными пломбами. Такой современный подход помогает сохранить зубы ребенка до их естественной смены и формирует положительный опыт посещения стоматолога.

Лечение кариеса с установкой пломбы стоит порядка 3000 рублей, после зуб будет нуждаться в постоянном осмотре и, скорее всего, повторных лечениях. Установка коронки в клинике “Ваэль” обойдется в 8000-10000 рублей и даст гарантию, что молочный зуб точно продержится до смены на постоянный без повторных вмешательств.

– Как сделать процесс лечения комфортным для ребенка и убедить его, что это необходимо? Как это делают в клинике “Ваэль”?

– Чтобы лечение стало комфортным и даже интересным для ребёнка, важен не только профессионализм врача, но и атмосфера, которая снимает страх и помогает малышу чувствовать себя уверенно. В семейной стоматологии «Ваэль» мы уделяем этому особое внимание, и у нас есть несколько подходов, которые помогают сделать посещение стоматолога настоящим приключением.

Во-первых, у нас над каждым стоматологическим креслом установлены телевизоры. Ребёнок может смотреть любимые мультфильмы во время лечения, что помогает отвлечь его внимание от происходящего. Это особенно важно для маленьких пациентов, которые могут бояться звука оборудования или самих манипуляций.

Во-вторых, чтобы ребёнок чувствовал себя настоящим героем после приёма, у нас установлен специальный автомат с игрушками. Каждый смелый малыш получает монетку, которую можно опустить в автомат и выбрать приз. Это не только создаёт ощущение праздника, но и формирует положительный опыт, благодаря которому дети сами хотят приходить на следующий приём.

Кроме того, мы всегда стараемся начать с чего-то простого, чтобы ребёнок привык к врачу и атмосфере. Например, на первом визите мы можем просто почистить зубы, поговорить с ребёнком, рассказать про «зубных микробов» и их вред. Мы превращаем лечение в игру, где врач становится героем, спасающим зубки. Это помогает ребёнку понять, что поход к стоматологу — это не страшно, а весело и полезно.

Для детей постарше мы объясняем, почему лечение необходимо. Мы говорим о том, что если проблему не решить сейчас, зуб может начать болеть сильнее, и тогда лечение займёт больше времени. Мы стараемся находить подход к каждому пациенту, учитывая его возраст и особенности.

Такие подходы помогают нам не только лечить зубы, но и формировать у детей позитивное отношение к стоматологии, чтобы в будущем они приходили к стоматологу с уверенностью, а не страхом.

Переживаете за здоровье молочных зубов вашего ребенка? Запишитесь на консультацию к Яне Игоревне и узнайте, есть ли в вашем случае необходимость установки коронки.

– Что бы вы сказали родителям, которые откладывают лечение молочных зубов из-за страхов или сомнений?

– Я всегда говорю родителям: откладывать лечение молочных зубов — это риск, который может обернуться гораздо более серьёзными проблемами для ребёнка. Понимаю, что многие боятся травмировать малыша или сомневаются в необходимости лечения, ведь зубы всё равно сменятся. Но давайте посмотрим на последствия: запущенный кариес может вызвать воспаление, которое не только причинит боль, но и повлияет на здоровье постоянных зубов. А ведь наша цель — сохранить зубы здоровыми до их естественной смены.

Ещё один момент, который стоит учитывать, — это возможные эстетические и психологические проблемы. Ребёнок может стесняться улыбаться, если зубы разрушены или отсутствуют. Это особенно важно для малышей, ведь их уверенность в себе формируется с детства.

В нашей клинике «Ваэль» мы делаем всё, чтобы лечение было максимально комфортным. Телевизоры над креслом, игрушки за смелость, доброжелательная атмосфера — всё это помогает ребёнку не бояться стоматолога. А главное, чем раньше начать лечение, тем проще оно будет. Когда проблему обнаруживают на ранней стадии, лечение проходит быстро, без боли и серьёзных вмешательств.

Я советую родителям не бояться сделать первый шаг. Даже если вы сомневаетесь, приходите хотя бы на профилактический осмотр. Это займет немного времени, но позволит сохранить здоровье вашего ребёнка и избежать лишнего стресса в будущем. Ведь проще предотвратить проблему, чем потом справляться с её последствиями.