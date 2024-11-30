В Татарстане в конце недели ожидается тепло до +1 градуса

В Татарстане 1 декабря ожидается тёплая погода.

По информации Гидрометцентра Республики Татарстан, ночью температура воздуха может опуститься до -1...-6 градусов, а днём потеплеет до +1 градуса тепла в некоторых районах.

Кроме того, синоптики прогнозируют порывистый ветер, скорость которого может достигать 14 метров в секунду, и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Такая же погода ожидается и в понедельник, 2 декабря.