На реконструкцию «Заводская контора товарищества „П.К. Ушков и Ко“» в Менделеевске выделено 187 млн рублей

На восстановление архитектурного памятника «Заводская контора товарищества «П.К. Ушков и Ко» в городе Менделеевске выделили 187 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Из республиканского бюджета выделено 131 миллион рублей, а оставшиеся 56 миллионов — инвестиции от завода «Аммоний».

В рамках проекта планируется провести работы по сохранению исторического наследия, в том числе по благоустройству территории и адаптации здания под современные нужды музейных учреждений.