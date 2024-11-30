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На реконструкцию «Заводская контора товарищества „П.К. Ушков и Ко“» в Менделеевске выделено 187 млн рублей

Из республиканского бюджета выделено 131 миллио...

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На восстановление архитектурного памятника «Заводская контора товарищества «П.К. Ушков и Ко» в городе Менделеевске выделили 187 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Из республиканского бюджета выделено 131 миллион рублей, а оставшиеся 56 миллионов — инвестиции от завода «Аммоний».

В рамках проекта планируется провести работы по сохранению исторического наследия, в том числе по благоустройству территории и адаптации здания под современные нужды музейных учреждений.

В 1870 году было возведено здание заводской администрации товарищества «П. К. Ушков и Ко». Оно было построено в стиле эклектика. Это здание было построено для Петра Ушкова, предпринимателя и основателя химического производства. Пётр Ушков был племянником Алексея Ушкова, который построил особняк для своей жены Зинаиды Ушковой на улице Кремлёвской в Казани.

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