В Зеленодольске появился мурал «Za мирное небо» на Комарова

В Зеленодольске появился мурал «Za мирное небо» на фасаде дома на ул. Комарова, 32.

Авторы - братья Сергеевы, которые написали изображение за 2 недели. Окончательный эскиз местные жители в соцсетях. По идее организаторов, мурал объединил образы военного и матери.

В открытии участвовали глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев, Герой РФ, депутат Государственного совета региона Расим Баксиков и руководитель местного штаба «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов. Все началось с песни «Аист на крыше».

Ранее мы писали о том, что на реконструкцию «Заводская контора товарищества „П.К. Ушков и Ко“» в Менделеевске выделено 187 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, пишет «Татар-информ».

В рамках проекта планируется провести работы по сохранению исторического наследия.