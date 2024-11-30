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Мэру Бугульмы предъявили антикоррупционный иск

Закиров удивленн иску и пообещал предоставить к...

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Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов подал в суд на мэра города Бугульма Линара Закирова по обвинению в коррупции. Об этом пишет «Бизнес Онлайн».

Суяргулов настаивает на изъятии в пользу государства всех активов Закирова, включая его личное имущество, а также собственность его матери Фатымы Нурлагатовны и двоюродного брата Альберта Газизова, который ранее занимал руководящую должность в одном из подразделений УБЭП МВД по Республике Татарстан.

Иск зарегистрирован на официальном сайте Высокогорского районного суда. Подробности иска не разглашаются, но известно, что прокурор ссылается на Федеральный закон № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Закиров удивленн иску и пообещал предоставить комментарий после изучения документа.

Ранее подобные действия были предприняты в отношении семьи Тимура Алибаева, занимающего должность ректора КНИТУ-КАИ. В рамках этих мер у него были изъяты три квартиры в Казани и 24 миллиона рублей.

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