«Мальчишка без страха»: боец из Татарстана заслужил высокие награды на СВО

Мужество и профессионализ Дмитрия Давыдова из Бугульмы отмечены многочисленными наградами, среди которых медали имени Жукова и Суворова, а также медаль «За боевые отличия». Об этом сообщает «Татар-информ».

Юноша родился в 2004 году и с ранних лет проявлял интерес к военной службе. Дмитрий поступил в Бугульминскую кадетскую школу, после которой хотел поступить в высшую военную академию в Санкт-Петербурге, но передумал и ушел в армию.

В армии Дмитрий отучился на водителя-механика инженерной машины разминирования УР-77 и на оператора БПЛА.

Дмитрий находился в зоне специальной военной операции. 18 июня Дмитрий погиб.

Его близкие и сослуживцы называли его «мальчиком без страха».