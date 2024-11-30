«Мальчишка без страха»: боец из Татарстана заслужил высокие награды на СВО
Татар-информ
Мужество и профессионализ Дмитрия Давыдова из Бугульмы отмечены многочисленными наградами, среди которых медали имени Жукова и Суворова, а также медаль «За боевые отличия». Об этом сообщает «Татар-информ».
Юноша родился в 2004 году и с ранних лет проявлял интерес к военной службе. Дмитрий поступил в Бугульминскую кадетскую школу, после которой хотел поступить в высшую военную академию в Санкт-Петербурге, но передумал и ушел в армию.
В армии Дмитрий отучился на водителя-механика инженерной машины разминирования УР-77 и на оператора БПЛА.
Дмитрий находился в зоне специальной военной операции. 18 июня Дмитрий погиб.
Его близкие и сослуживцы называли его «мальчиком без страха».
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец