В Татарстане столкнулись 2 «Лады», 2 человека пострадали
Катя Царева
В Агрызе Республике Татарстан автомобиль «Лада» 13-й модели столкнулась лоб в лоб с другой машиной «Лада Гранта».
Изданию «Татар-информ» свидетели рассказали, что в дорожном происшествии пострадали2 человека. Оба авто сильно оказались повреждены.
По фотографиям людей, у первого автомобиля пришлось вскрывать крышу, так как пассажиры были зажаты в легковушке.
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