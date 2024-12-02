В Татарстане столкнулись 2 «Лады», 2 человека пострадали

В Агрызе Республике Татарстан автомобиль «Лада» 13-й модели столкнулась лоб в лоб с другой машиной «Лада Гранта».

Изданию «Татар-информ» свидетели рассказали, что в дорожном происшествии пострадали2 человека. Оба авто сильно оказались повреждены.

По фотографиям людей, у первого автомобиля пришлось вскрывать крышу, так как пассажиры были зажаты в легковушке.