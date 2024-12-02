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В Татарстане столкнулись 2 «Лады», 2 человека пострадали

По фотографиям людей, у первого автомобиля приш...

Катя Царева

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В Агрызе Республике Татарстан автомобиль «Лада» 13-й модели столкнулась лоб в лоб с другой машиной «Лада Гранта».

Изданию «Татар-информ» свидетели рассказали, что в дорожном происшествии пострадали2 человека. Оба авто сильно оказались повреждены.

По фотографиям людей, у первого автомобиля пришлось вскрывать крышу, так как пассажиры были зажаты в легковушке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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