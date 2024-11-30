В Нижнекамске около ЦРМБ появилась бесплатная парковка на 200 машиномест

В Нижнекамске появилось бесплатное парковочное место для сотрудников медицинских учреждений и пациентов рядом с Центральной районной больницей на улице Ахтубинской. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Инициатива призвана сделать медицинскую помощь доступнее для тех, кто в ней нуждается.

Мэр города Рамиль Муллин выразил надежду, что это нововведение порадует жителей города, поскольку парковка позволит пациентам быстрее добираться до врачей, кабинетов и клиник.

Отметим. что с 1 декабря, в связи с открытием парковки, будут изменены правила въезда на территорию НЦРМБ. Теперь пациенты приёмно-диагностического отделения смогут въезжать на личных автомобилях. Для получения доступа на территорию необходимо будет получить пропуск на контрольно-пропускном пункте.