Место Пряток — это место, где можно весело провести время с семьей, устроить детский праздник, корпоратив или просто собраться компанией друзей, коллег, сокурсников!
Вас ждёт:
— Лабиринт для пряток с секретными комнатами и проходами
— Изменяемая конфигурация лабиринта — движущиеся стены
— Уникальная механика игры, вариативные сценарии
— Защитная экипировка, продуманная безопасность
— Зал для отдыха с обеденной зоной, игровой приставкой и настольными играми
— Возможность играть компанией от 2 до 30 человек
Помимо игры Прятки возможно проведение различных квестов, корпоративов для взрослых, тимбилдингов, мафии и др. Локация лабиринта оснащена тайными комнатами, есть нижние лазы, реквизит за которым можно спрятаться — то есть необычные ощущения в реальности, где все построено на тактильных ощущениях.
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