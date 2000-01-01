Твоя идеальная зима в Казани:
планируй и наслаждайся
Зимний сезон — это время для новых впечатлений и уютных встреч, когда морозные дни и длинные вечера располагают к активному отдыху и тёплым посиделкам. В рамках проекта «Успеть этой зимой» мы собрали лучшие предложения для казанцев и гостей города, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Здесь вы найдете развлечения на любой вкус — от активных игр и катания на коньках до культурных мероприятий и гастрономических открытий. Погрузитесь в зимнюю атмосферу вместе с нами и проведите этот сезон ярко!
IT-школа «Быстровайти.рф» — это онлайн-обучение ручному тестированию с нуля до уровня Middle всего за 3 месяца. Вы освоите профессию тестировщика и сможете начать работать в одной из самых востребованных областей IT с зарплатой от 120 000 рублей. Без воды, только нужная информация и практика — программа ориентирована на быстрое трудоустройство.

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА:
  • Обучение с нуля
  • Программа обучения всего 3 месяца
  • Обучение актуально для тех, кто уже обучался, но не трудоустроился или не может трудоустроиться на более высокий уровень, например, Junior.
  • Практическая направленность: 70% курса — это практика на реальных кейсах, что поможет вам быстро освоить новую профессию.
  • Гибкость обучения: онлайн-формат и возможность учиться в удобное время, без отрыва от текущих дел.
  • Менторская поддержка: ментор следит за вашим успехом и помогает эффективно строить обучение.
  • Помощь в трудоустройстве: помимо ментора, после обучения за каждым учеником закрепляется наставник, который ранее обучался в нашей школе и трудоустроился. Он подскажет, как правильно составить резюме, расскажет, как развиваться дальше в профессии, и поможет подготовиться к собеседованиям.
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ЖК Голливуд, ул. Аметьевская магистраль, д 16 корп 4
Дербышки, ул. Парковая, 2
Единственные в Казани, кто обучает английскому с элементами нейропсихологии, применяя методики, основанные на том, как работает ваш мозг.

Почему выбирают AdvanceLab:
  • Научный подход: обучение с элементами нейропсихологии помогает достичь максимальных результатов.
  • Сервис для родителей: личные кабинеты с результатами тестов и ежемесячными отчетами.
  • Квалифицированные преподаватели: более 1500 уроков в год и постоянное повышение квалификации.
  • Контроль качества: еженедельный мониторинг прогресса студентов.

Результаты:
Готовят дошкольников, школьников и взрослых к ЕГЭ/ОГЭ с официальными экспертами.

Курсы:
  1. Английский для дошкольников с 3 лет.
  2. Английский для начальной школы.
  3. Английский для подростков.
  4. Английский для взрослых (с нуля и для продолжающих).

Запишитесь на курс сегодня и ощутите, как работает уникальный подход к обучению.
Кафе «Стекляшка» — это кафе на каждый день с элементами «советской» эстетики. Обращение к позитивному наследию прошлого, которое будет вызывать приятную ностальгию у старшего поколения и интерес у молодой аудитории.

Ключевая особенность — это кухня. Вы можете попробовать простые и понятные блюда, такие как: жареная мойва, щи, овощной салат, щучья котлета, ложка варёнки и многие другие.

Каждый понедельник — вторая пицца в подарок к заказу.
Каждую среду — сразу 2 коктейля вместо одного
Улица Алексея Козина, 9
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Деревня Старое Кощаково
ул. Складская, д. 4
Премиальный банный комплекс «Урман» — рай для тела и души рядом с Казанью!

Ищете место, где можно по-настоящему расслабиться, перезагрузиться и провести время с близкими? Добро пожаловать в «Урман» — банный комплекс бизнес-класса, окруженный нетронутым лесом в пригороде Казани.

Что вас ждет:
  • Парение от настоящих мастеров в бане по серому или по чëрному, подогреваемый бассейн, а так же уютные срубы из натурального дерева для компаний от 4 до 30 человек.
  • Традиционная старо-татарская кухня от шефа.
  • Оздоравливающий массаж и полное восстановление сил.
  • Возможность остаться на несколько дней и почувствовать гармонию природы.
  • Находимся прямо напротив ЖК «Царево Village», всего в нескольких минутах от трассы М-7 «Волга». Удобно добраться — сложно уехать!

Не упустите шанс подарить себе и близким момент полного блаженства. Записывайтесь заранее — лучшие места разбирают быстро!
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Абсалямова 19,
Муштари 2А
«Беседка" — это уютная студия творчества для взрослых и детей от 5 лет.

  • Проведение мастер-классов по различным направлениям рукоделия, кулинарии и флористики.
  • Проведение мероприятий, корпоративов, семейных праздников и дней рождения в студии и на выезде.
  • Мастер-классы проходят как в группах, так и индивидуально. Необходима предварительная запись на мастер-классы.
  • В наличии подарочные сертификаты на мастер-классы!

Кому подходят мастер-классы в "Беседке"?
Занятия подойдут для людей всех возрастов и навыков. Если вы хотите:
  • развить и улучшить свои навыки;
  • найти интересное хобби;
  • отдохнуть и расслабиться в приятной атмосфере;
…то обучение в студии «Беседка» станет для вас лучшим решением.
Добро пожаловать в студию «Беседка" — уникальное пространство для вдохновения и радости творчества!
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Казань,
ул. Клары Цеткин, 10и 2А
Место Пряток — это место, где можно весело провести время с семьей, устроить детский праздник, корпоратив или просто собраться компанией друзей, коллег, сокурсников!
Вас ждёт:
— Лабиринт для пряток с секретными комнатами и проходами
— Изменяемая конфигурация лабиринта — движущиеся стены
— Уникальная механика игры, вариативные сценарии
— Защитная экипировка, продуманная безопасность
— Зал для отдыха с обеденной зоной, игровой приставкой и настольными играми
— Возможность играть компанией от 2 до 30 человек

Помимо игры Прятки возможно проведение различных квестов, корпоративов для взрослых, тимбилдингов, мафии и др. Локация лабиринта оснащена тайными комнатами, есть нижние лазы, реквизит за которым можно спрятаться — то есть необычные ощущения в реальности, где все построено на тактильных ощущениях.
При бронировании пакета «Комфорт» или «Шоу программа» 2 средние пиццы в подарок
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Казань,
ул. Вишневского, 3
Di. Store — это магазин оригинальной техники Apple, Samsung, Dyson и Xiaomi. Вот уже более 8-ми лет клиенты доверяют Di. Store, потому что:
  1. Гарантия на устройства до года
  2. Возможность оформления кредита и рассрочки от 12-ти банков на срок до 36 месяцев
  3. Вы можете сдать свое старое устройство по программе Trade-IN с выгодой до 80 000 рублей
А также в магазине Вы найдете все необходимые аксессуары, гидрогелевые пленки на все модели смартфонов и часов

Di. Store не продают восстановленные и витринные модели, потому что дорожат доверием клиентов и всегда уверены в качестве!
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  1. Оригинальный адаптер с гарантией + закаленное стекло Remax = 2990р (старая цена 4000)
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