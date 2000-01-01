Зимний сезон — это время для новых впечатлений и уютных встреч, когда морозные дни и длинные вечера располагают к активному отдыху и тёплым посиделкам. В рамках проекта «Успеть этой зимой» мы собрали лучшие предложения для казанцев и гостей города, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Здесь вы найдете развлечения на любой вкус — от активных игр и катания на коньках до культурных мероприятий и гастрономических открытий. Погрузитесь в зимнюю атмосферу вместе с нами и проведите этот сезон ярко!