В Татарстане растет интерес к играм-таймкиллерам

В 2024 году больше всего времени россияне тратят на шахматы. Следующие в рейтинге — игры на дедукцию и эрудицию. При этом дольше всего в среднем играют зумеры. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенные данные пользователей в играх-таймкиллерах — приложениях, которые позволяют с интересом скоротать время.

К таймкиллерам относятся такие категории игр, которые довольно просты по механике, а играть в них можно даже по пути на работу. Если раньше на телефоне были только «Змейка» и «Тетрис», то сейчас пользователи выбирают из сотен разных вариантов.

Больше всего времени россияне в среднем тратят на шахматы — приложения, позволяющие играть против компьютера или другого игрока. Следующие в рейтинге — это викторины или игры на дедукцию и эрудицию (их еще также называют «угадайками» — жанр игр, где пользователь должен угадать, например, песню или актера) и игры с числами (такие как судоку). Также в топ-5 игр, занимающих много времени у россиян, вошли аркады (динамичный жанр, требующий быстрой реакции) и настольные игры (мобильные версии привычных игр).

В Татарстане в текущем году наиболее активно играют в «бродилки» формата RPG и «угадайки». Чуть больше времени за онлайн-играми проводят женщины — их доля составляет 51%. Среди возрастных групп особенно заинтересованы в таком виде игр люди 36-45 лет.

По стране мужчины и женщины в среднем одинаково активно играют в подобных приложениях, то есть тратят на них примерно равное количество трафика. При этом пользователей-женщин чуть больше в различных «угадайках» (56%), стратегиях (54%) и играх с числами (53%), а мужчины превосходят числом в шахматах (66%) и викторинах (52%). Также от пола зависит, сколько времени абоненты проводят за играми: в среднем мужчины играют на 6% дольше, однако женщины тратят чуть больше времени в приложениях для шахмат и аркадах.

Больше всего времени в играх проводят зумеры (14-20 лет), на втором месте — пользователи старше 56 лет, а на третьем — абоненты 36-45 лет. Интересно, что на шахматы наибольшее количество времени в месяц тратит именно молодежь (пользователи в возрасте 14-20 и 21-25 лет), а вот абоненты старше 56 лет оказались только на третьем месте.

В МегаФоне также зафиксировали увеличение трафика пользователей из Татарстана на ресурсах с играми-таймкиллерами. За прошедший год рост составил 25%. Чаще всего геймеры республики предпочитают проводить время, играя в стратегии и шахматы.