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Фото: khl.ru

Сделка года: Ак Барс и Динамо готовят обмен, который грозит стать самым масштабным в КХЛ

03.11.2021, 15:30 232 0
Дамир Садриев
Лучший хоккеист лиги близок к переходу в Ак Барс

Словно гром среди ясного неба, информация о возможной распродаже в московском «Динамо» просто разорвала все околохоккейное инфополе. Лидер западной конференции и один из претендентов на Кубок Гагарина может в скором времени лишиться сразу целого ряда топовых хоккеистов, и в частности, лучшего игрока КХЛ Вадима Шипачева.  

Так, со вчерашнего дня целый ряд серьезных источников (в т.ч. Алексей Шевченко, Артур Хайруллин и Михаил Зислис) сообщили о том, что из-за проблем с финансами московское «Динамо» готово расстаться со своими главными активами: форвардами Вадимом Шипачевым и Станиславом Галиевым, защитниками Вячеславом Войновым и Андреем Педаном, а также голкипером Иваном Бочаровым.  


Фото: khl.ru

Самое важное, что нужно знать о достоверности этих слухов - прошел уже день, а никто из руководства бело-голубых данную информацию так или иначе не опроверг. Слова генерального директора клуба Михаила Тюркина вряд ли стоит воспринимать всерьез, поскольку он не отвечает за спортивную составляющую «Динамо», да и странно, что Тюркин отметил только Шипачева, но не опроверг уход Галиева, Педана, Войнова и Бочарова. Да и о финансовых проблемах ни слова. Как говорится, дыма без огня не бывает, и вполне возможно, что сейчас в «Динамо» пытаются набить цену, поскольку из желающих приобрести ценный товар вскоре образуется целая очередь.  

При этом несмотря на то, что приходу таких звезд были бы рады многие, не все смогут их себе позволить. Например, у тех же ЦСКА, «Локомотива», СКА, «Салавата Юлаева» и «Авангарда» бюджет уже под завязку и близок к потолку зарплат, а высвободить лишние 100+ миллионов затея не из легких, так что все перечисленные клубы - мимо кассы. Из топов более менее с потолком дела обстоят у «Металлурга», «Трактора», «Ак Барса» и «Автомобилиста». У всех четверых еще есть место под потолком в 900 миллионов. Однако, насколько известно, первые двое вступать в эту борьбу даже не собираются - у них и так все хорошо. Остаются же только «Автомобилист» и «Ак Барс».  


Фото: khl.ru

Клуб из Екатеринбурга уже пытался приобрести Шипачева этим летом. Однако, договориться с хоккеистом, а также перебить зарплату, предлагаемой «Динамо», в «Автомобилисте» не смогли. Так что не исключено, что с подобным предложением уральцы вернутся к Шипачеву снова. Но все же самым главным претендентом на лидеров «Динамо» видится «Ак Барс». И на данный момент на это намекает все.  

Во-первых, у казанцев еще 130 миллионов под потолком. При желании туда можно уместить троих-четверых. Во-вторых, для звездных хоккеистов Казань является одним из тех вариантов, куда можно ехать и где можно жить. Это не шутка, для жен звездных хоккеистов это, действительно, важно. В-третьих, Галиев и Педан покидали «Ак Барс» этим летом не по своей воле, а лишь из-за того, что бывший менеджер барсов Рафик Якубов не хотел переподписывать с ними контракт. У нового генменеджера Марата Валиуллина же на этот счет может быть свое мнение. В-четвертых, в «Ак Барсе» прямо сейчас играет Дмитрий Кагарлицкий - друг Вадима Шипачева и тот, с кем в дуэте они разрывали, еще играя за «Динамо». Ну и в-пятых, сам московский клуб не прочь пополниться рядом игроков из Казани, что прямо намекает на возможный обмен.  


Фото: khl.ru

Так, Алексей Шевченко и Михаил Зислис сообщили о том, что бело-голубые прорабатывают вариант с обменом и что за Шипачева и Ко динамовцы хотели бы получить Никиту Лямкина и кого-то из молодых хоккеистов «Ак Барса». Скорее всего, речь идет об Артеме Галимове, Дмитрие Воронкове или Николае Коваленко. При этом как отмечает Зислис, казанцы готовы только на расставание с Коваленко. У Николая очень выгодной для своей игры контракт в 25 миллионов, и при определенном раскладе он мог бы стать настоящей находкой для «Динамо».  

Что касается Воронкова и Галимова, то по сообщениям все того же Шевченко, оба они находятся в списке неприкасаемых «Ак Барса», и предложения по ним будут отклоняться без всяких переговоров. Напомним, у обоих молодых хоккеистов контракт с казанским клубом заключен до конца следующего сезона. Затем Артема ждет «Анахайм», а Дмитрия «Коламбус».  


Фото: khl.ru

Сейчас впору утверждать о том, что для Валиуллина настает самый что ни на есть момент истины. В то время, как все клубы в спешке разбирали ценные лоты на рынке, молодой 37-летний селекционер ждал и не спешил с большими покупками. Мало того, что на данный момент среди всех топов «Ак Барс» потратился меньше всех, так в клубе еще даже не заняты все легионерские позиции - сейчас иностранцев в команде всего три.    

Так что если же Шипачев, Войнов и возможно Галиев все-таки окажутся в «Ак Барсе», то генеральному менеджеру можно будет ставить за работу твердую пятерку. И в таком случае все будет зависеть только от Дмитрия Квартальнова. Будем следить за развитием событий, развязка уже близко. 

ХК Ак Барс Хоккей Спорт Казань
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Дмитрий Медведев заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса
00:01, 31.10.2021
Российский хоккеист Иван Биткин погиб после падения из окна многоэтажки
19:00, 30.10.2021
Четырехмесячный ребенок внезапно умер во время прогулки с отцом
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:43, 30.10.2021
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не получится сдержать
10:47, 30.10.2021
Голос эпохи: скончался легендарный диктор и телеведущий Игорь Кириллов
10:05, 30.10.2021
Устраивал попойки и шкурил зверей: начальник охотхозяйства рассказал, как отдыхал депутат Рашкин
09:48, 30.10.2021
Мужчина выступал в суде с последним словом более 13 часов, пытаясь доказать, что он - не мошенник
09:03, 30.10.2021
Водитель маршрутки увез пассажирку в промзону и там изнасиловал
08:51, 30.10.2021
Родители обвинили учительницу физкультуры в лесбийском сексе с их 13-летней дочерью
08:02, 30.10.2021
Эпидемиологи нашли причину, по которой коронавирусом заражаются привитые люди
05:00, 30.10.2021
Шестеро подростков палкой изнасиловали второклассника с задержкой развития
01:00, 30.10.2021
Мужчина обиделся на собутыльницу за отказ в сексе и утопил ее
00:01, 30.10.2021
Мужчина, задержанный за убийство банкира и всей его семьи, покончил с собой в СИЗО
12:50, 29.10.2021
Новосибирскую тиктокершу заставили публично извиняться за видео на фоне мечети в Казани
10:47, 29.10.2021
Внук переоделся во врача и сам ухаживал за бабушкой в ковидной больнице: СК проведет проверку
08:45, 29.10.2021
Страховщики потребовали у матери насмерть сбитого электричкой подростка 400 тысяч за порчу поезда
08:00, 29.10.2021
Мужчина покончил с собой во дворе ковидной больницы, где умерла его мать
07:32, 29.10.2021
Главврач Коммунарки Проценко заявил, что в России нет эффективного препарата для лечения COVID-19
05:00, 29.10.2021
Четверо мигрантов похитили и изнасиловали... мужчину
01:00, 29.10.2021
Программиста, передавшего видео с пытками заключенных, суд арестовал заочно
10:34, 28.10.2021
Эпидемиологи рассказали, что нужно сделать, чтобы защититься от COVID-19 на 100%
09:47, 28.10.2021
Тела умерших от коронавируса начали хранить под кондиционерами после того, как морги переполнились
09:35, 28.10.2021
Предновогодний сюрприз: Россия останавливает ввоз турецких мандаринов
07:47, 28.10.2021
Голый директор сауны попытался избить своих посетительниц
07:38, 28.10.2021
12-летняя шестиклассница призналась в убийстве своего отчима
07:00, 28.10.2021
Мужчину осудили за насилие над двумя школьницами в детском саду
05:00, 28.10.2021
Светились глаза в темноте: мужчина поджег свою бывшую сожительницу, приняв ее за ведьму
01:00, 28.10.2021
Обвиняемую в убийстве и расчленении рэпера Картрайта его вдову Марину выпустили из СИЗО
13:56, 27.10.2021
Голый мигрант нанес родной сестре 28 ударов ножом при ее годовалом ребенке
13:25, 27.10.2021
В мусульманской деревне мать зарезала свою восьмилетнюю дочь
11:51, 27.10.2021
Из психиатрической лечебницы сбежал боевик из банды Басаева и Хаттаба - может быть где угодно
11:22, 27.10.2021
19-летний парень из Татарстана убил незнакомца всего одним ударом по голове
10:15, 27.10.2021
На фоне объявленных нерабочих дней билеты в Египет и Турцию подорожали до 450 тысяч
09:10, 27.10.2021
Стас Барецкий на своей BMW протаранил такси с ребенком
08:22, 27.10.2021
Неизвестные жестоко расправились с банкиром и всей его семьей, не пожалев даже ребенка
07:44, 27.10.2021
Заместителя прокурора привязали за голову к машине и протащили по земле
07:25, 27.10.2021
Финансовый аналитик предупредил о рисках обвала рубля еще до Нового года
07:15, 27.10.2021
Вакцинация от коронавируса стала обязательной во всех регионах России без исключений
07:00, 27.10.2021
Задержана мать, запершая четверых детей в квартире без еды
05:00, 27.10.2021
Министр здравоохранения России назвал ситуацию с коронавирусом в Татарстане рискованной
00:01, 27.10.2021
10-летнюю девочку нашли рядом с телом замерзшей насмерть матери в лесу
18:00, 26.10.2021
Бывшего заместителя главы ГУЭБ МВД России, высокопоставленного борца с коррупцией зарезали в бане
14:10, 26.10.2021
Все учтется: Песков высказался об отказе Госсовета Татарстана лишить Минниханова статуса президента
13:31, 26.10.2021
Двухлетняя девочка умерла от отравления алкоголем
13:18, 26.10.2021
В Татарстане планируется построить подземные газовые хранилища
10:54, 26.10.2021
Политолог Сатановский заявил, что Татарстан собрался выйти из состава России
10:16, 26.10.2021
Биолог объяснила, почему в России так и не появляется коллективного иммунитета к коронавирусу
09:13, 26.10.2021
Старушка-вахтер за 4 минуты обезвредила стрелка во время учений по захвату школы
09:00, 26.10.2021
Это PROсто: как грамотно отказаться от вакцинации от Covid-19
07:59, 26.10.2021
Добрый доктор: главврач детской больницы посоветовал непривитым помирать дома
07:00, 26.10.2021
Убийца 9-летней девочки в Вологде оставила на стене послание о смерти, прочли его только сейчас
01:00, 26.10.2021
Массовое захоронение человеческих костей нашли около городского отдела полиции
11:47, 25.10.2021
За ревнивый пост в соцсетях 18-летней девушке грозит штраф в миллион или тюрьма
11:09, 25.10.2021
Мужчина в трамвае справил малую нужду на ребенка, пассажиры выкинули его из транспорта
10:59, 25.10.2021
Воспитатель несколько лет домогался мальчиков в детском саду
09:48, 25.10.2021
В России предложили сдавать трудных соседей в ЛТП - пусть трудятся и лечатся
09:36, 25.10.2021
Мужчина насмерть забил свою сожительницу и хранил тело в кладовке почти полгода, ее никто не искал
09:05, 25.10.2021
Жива, здорова: россиянка рассказала, как после Спутника V привилась иностранной вакциной
07:51, 25.10.2021
Женщина протащила дочь по лестнице вниз головой из-за 200 рублей
07:42, 25.10.2021
Талибы остались довольны словами Путина о возможности исключить их из списка террористов
05:00, 24.10.2021
Не захотел платить: компания подростков убила 14-летнего сироту
01:00, 24.10.2021
Минздрав России разрешил одновременно прививаться от гриппа и коронавируса
20:00, 23.10.2021
Нанес множество ударов ножом: деда заподозрили в убийстве шестилетнего внука
19:00, 23.10.2021
24-летний мужчина заступился за жену, которую обматерили двое, и теперь рискует надолго сесть
15:07, 23.10.2021
Министр обороны Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к российским границам
14:22, 23.10.2021
Пропавший в августе мужчина выжил только благодаря просроченным советским консервам
13:32, 23.10.2021
Красивая до неприличия: молодая жена Моргенштерна снялась в татарских нарядах и восхитила всех
12:52, 23.10.2021
Встречалась с женатым мужчиной: 17-летняя послушница монастыря покончила с собой
12:39, 23.10.2021
Жених умер после свадьбы от отравления алкоголем, гости в больнице
12:05, 23.10.2021
Мужчина жестоко убил кондуктора прямо на остановке общественного транспорта
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
10:13, 23.10.2021
8-летний школьник помог полиции спасти 10-летнего друга от педофила
09:24, 23.10.2021
Медики рассказали, кто больше других рискует умереть от ковида после сделанной ранее прививки
09:04, 23.10.2021
Когда это уже кончится: Роспотребнадзор назвал ожидаемые сроки снижения заболеваемости коронавирусом
07:00, 23.10.2021
Очевидцы засняли у морга десятки мешков с трупами, лежащие прямо на земле
20:00, 22.10.2021
Работница цеха случайно нашла в мусоре у конвейера части человеческого тела
17:20, 22.10.2021
Санкт-Петербург вводит с 1 ноября систему QR-кодов: где заветный код понадобится туристу из Казани
14:53, 22.10.2021
В Чувашии не хватает ресурсов, чтобы справиться с ковид-больными, Татарстан везет им свой кислород
11:21, 22.10.2021
Актрису, которая спародировала генерала МВД Ирину Волк, отправили в колонию
10:21, 22.10.2021
До 5 человек погибли и 10 пропали при пожаре на пороховом заводе под Рязанью
08:16, 22.10.2021
Трое маленьких братьев погибли при пожаре в собственном доме, пока родителей не было
07:53, 22.10.2021
Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
07:40, 22.10.2021
Режиссера Ералаша Илью Белостоцкого арестовали по обвинению в педофилии
07:00, 22.10.2021
Опекун содержала 14-летнюю девочку в подвале
01:00, 22.10.2021
На свалке обнаружен выброшенный полицейский архив с личными данными россиян
20:00, 21.10.2021
Мать набросилась с ножом на двух маленьких дочерей и покалечила обеих
19:00, 21.10.2021
Мужчины заманили женщину в квартиру кроликом и жестоко изнасиловали
12:19, 21.10.2021
Хотела переболеть в легкой форме: женщина специально заразила себя и семью коронавирусом и умерла
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
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Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
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Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
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А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
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12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
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Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
Кричала слишком громко: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
09:35, 26.06.2021
Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
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Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью