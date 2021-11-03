Сделка года: Ак Барс и Динамо готовят обмен, который грозит стать самым масштабным в КХЛ

Словно гром среди ясного неба, информация о возможной распродаже в московском «Динамо» просто разорвала все околохоккейное инфополе. Лидер западной конференции и один из претендентов на Кубок Гагарина может в скором времени лишиться сразу целого ряда топовых хоккеистов, и в частности, лучшего игрока КХЛ Вадима Шипачева.

Так, со вчерашнего дня целый ряд серьезных источников (в т.ч. Алексей Шевченко, Артур Хайруллин и Михаил Зислис) сообщили о том, что из-за проблем с финансами московское «Динамо» готово расстаться со своими главными активами: форвардами Вадимом Шипачевым и Станиславом Галиевым, защитниками Вячеславом Войновым и Андреем Педаном, а также голкипером Иваном Бочаровым.



Фото: khl.ru

Самое важное, что нужно знать о достоверности этих слухов - прошел уже день, а никто из руководства бело-голубых данную информацию так или иначе не опроверг. Слова генерального директора клуба Михаила Тюркина вряд ли стоит воспринимать всерьез, поскольку он не отвечает за спортивную составляющую «Динамо», да и странно, что Тюркин отметил только Шипачева, но не опроверг уход Галиева, Педана, Войнова и Бочарова. Да и о финансовых проблемах ни слова. Как говорится, дыма без огня не бывает, и вполне возможно, что сейчас в «Динамо» пытаются набить цену, поскольку из желающих приобрести ценный товар вскоре образуется целая очередь.

При этом несмотря на то, что приходу таких звезд были бы рады многие, не все смогут их себе позволить. Например, у тех же ЦСКА, «Локомотива», СКА, «Салавата Юлаева» и «Авангарда» бюджет уже под завязку и близок к потолку зарплат, а высвободить лишние 100+ миллионов затея не из легких, так что все перечисленные клубы - мимо кассы. Из топов более менее с потолком дела обстоят у «Металлурга», «Трактора», «Ак Барса» и «Автомобилиста». У всех четверых еще есть место под потолком в 900 миллионов. Однако, насколько известно, первые двое вступать в эту борьбу даже не собираются - у них и так все хорошо. Остаются же только «Автомобилист» и «Ак Барс».



Фото: khl.ru

Клуб из Екатеринбурга уже пытался приобрести Шипачева этим летом. Однако, договориться с хоккеистом, а также перебить зарплату, предлагаемой «Динамо», в «Автомобилисте» не смогли. Так что не исключено, что с подобным предложением уральцы вернутся к Шипачеву снова. Но все же самым главным претендентом на лидеров «Динамо» видится «Ак Барс». И на данный момент на это намекает все.

Во-первых, у казанцев еще 130 миллионов под потолком. При желании туда можно уместить троих-четверых. Во-вторых, для звездных хоккеистов Казань является одним из тех вариантов, куда можно ехать и где можно жить. Это не шутка, для жен звездных хоккеистов это, действительно, важно. В-третьих, Галиев и Педан покидали «Ак Барс» этим летом не по своей воле, а лишь из-за того, что бывший менеджер барсов Рафик Якубов не хотел переподписывать с ними контракт. У нового генменеджера Марата Валиуллина же на этот счет может быть свое мнение. В-четвертых, в «Ак Барсе» прямо сейчас играет Дмитрий Кагарлицкий - друг Вадима Шипачева и тот, с кем в дуэте они разрывали, еще играя за «Динамо». Ну и в-пятых, сам московский клуб не прочь пополниться рядом игроков из Казани, что прямо намекает на возможный обмен.



Фото: khl.ru

Так, Алексей Шевченко и Михаил Зислис сообщили о том, что бело-голубые прорабатывают вариант с обменом и что за Шипачева и Ко динамовцы хотели бы получить Никиту Лямкина и кого-то из молодых хоккеистов «Ак Барса». Скорее всего, речь идет об Артеме Галимове, Дмитрие Воронкове или Николае Коваленко. При этом как отмечает Зислис, казанцы готовы только на расставание с Коваленко. У Николая очень выгодной для своей игры контракт в 25 миллионов, и при определенном раскладе он мог бы стать настоящей находкой для «Динамо».

Что касается Воронкова и Галимова, то по сообщениям все того же Шевченко, оба они находятся в списке неприкасаемых «Ак Барса», и предложения по ним будут отклоняться без всяких переговоров. Напомним, у обоих молодых хоккеистов контракт с казанским клубом заключен до конца следующего сезона. Затем Артема ждет «Анахайм», а Дмитрия «Коламбус».



Фото: khl.ru

Сейчас впору утверждать о том, что для Валиуллина настает самый что ни на есть момент истины. В то время, как все клубы в спешке разбирали ценные лоты на рынке, молодой 37-летний селекционер ждал и не спешил с большими покупками. Мало того, что на данный момент среди всех топов «Ак Барс» потратился меньше всех, так в клубе еще даже не заняты все легионерские позиции - сейчас иностранцев в команде всего три.

Так что если же Шипачев, Войнов и возможно Галиев все-таки окажутся в «Ак Барсе», то генеральному менеджеру можно будет ставить за работу твердую пятерку. И в таком случае все будет зависеть только от Дмитрия Квартальнова. Будем следить за развитием событий, развязка уже близко.