Экс-форвард "Ак Барса" Станислав Галиев, ныне выступающий за московское "Динамо" может в ближайшее время вернуться в казанский клуб. Об этом сообщает "Бизнес-Онлайн".

Как сообщает "Спорт-Экспресс" целый ряд лидеров московского коллектива близко к тому, чтобы покинуть "Динамо". Так, из-за финансовых проблем, состав бело-голубых могут покинуть Станислав Галиев, Вячеслав Войнов, Андрей Педан и Вадим Шипачев.

Потенциальное будущее последних трех на данный момент неизвестно, а вот Галиев не прочь вернуться в "Ак Барс" уже сейчас.