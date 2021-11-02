Обама cтал президентом, а Билан взял Евровидение: Каким был мир, когда Рубин стал Чемпионом России

2 ноября для "Рубина" - самая что ни на есть легендарная дата. Именно в этот день ровно 13 лет назад казанский клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны. В начале сезона вряд ли кто-то мог себе даже представить, что именно «Рубин» выиграет Чемпионат России-2008. Все-таки предыдущий сезон команда завершила на 10 месте.

Но к 50-летнему юбилею руководство республики решило замахнуться на чемпионство и выделило солидные деньги на трансферную кампанию. В команду пришли такие опытные футболисты, как Сергей Ребров и Саво Милошевич, футболист сборной Турции Гекдениз Карадениз, а также перспективный аргентинец Кристиан Ансальди. Место в воротах занял Сергей Рыжиков, а главной удачей клуба стоит назвать приход будущего капитана Сергея Семака. Именно в Казани полузащитник сумел раскрыться так, что сразу же получил вызов в сборную России, а затем и капитанскую повязку на Чемпионат Европы.



Фото: rubin-kazan.ru

Старт казанцы выдали, что надо. 7 побед подряд со старта и огромный отрыв от конкурентов с первых же туров. С самого начала чемпионата «Рубин» присвоил инициативу в свои руки, и дальше ее уже не отпускал. Подопечных Бердыева было уже не остановить. К »золотом» матчу против подмосковного «Сатурна» в 27 туре казанцы подходили уже почти чемпионами. Для официального чемпионства оставалось лишь выиграть матч в Раменском.

Игра складывалась очень даже непросто. К 89 минуте счет был 1:1, и для того, чтобы оформить свое первое золото, казанцам оставался лишь один гол. И как раз под самый занавес встречи Саво Милошевич забил, как оказалось, «золотой» гол «Рубина». Произошло это как раз 2 ноября 2008 года.



Фото: rubin-kazan.ru

С момента первого чемпионства прошло уже 13 лет, и за это время многое поменялось. О серьезных переменах можно судить даже, взглянув на состав участников Премьер-Лиги 2008 года. «Амкар» и ФК «Москва» были еще живы, «Ахмат» был «Тереком», а «Спартак-Нальчик» боролся за выживание с «Шинником» и «Луч-Энергией».

Было все прекрасно у российского спорта и на международной арене. «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, «Шинник» дошел до финала Кубка Интертото, а сборная России взяла бронзу на Чемпионате Европы. «Детройт» Ред Уингз с Павлом Дацюком выигрывает Кубок Стэнли, а Александр Овечкин проводит один из своих лучших сезонов в карьере. Сборная России по хоккею впервые за 15 лет выигрывает золото Чемпионата Мира.



Фото: fhr.ru

В 2008 году в России прошли выборы Президента. Главой государства был избран Дмитрий Медведев. Кроме того, нового президента избирали и в США. Там победу одержал Барак Обама, который после этого руководил Соединенными Штатами еще восемь лет.

В 2008 году в России зажигали под «Город зеленого цвета» и Moscow never sleep, а настоящим хитом стала песня Believe от Димы Билана, с которой российский певец выиграл Евровидение.



Фото: e1.ru

Все в том же 2008 году на экраны выходят: «Я легенда» с Уиллом Смитом и первые «Сумерки» с Робертом Паттинсоном. В свет выходит первый фильм киновселенной «Марвел» - «Железный Человек» с Робертом Даунингом-младшим. По телевизору еще можно было следить за первыми героями «Универа» и семьей Букиных из «Счастливы вместе». Именно в 2008 году появилось ток-шоу «Давай поженимся», а Андрей Малахов еще являлся ведущим «Пусть говорят».