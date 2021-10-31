Когда само ощущение победы важнее набранных очков: Рубин победил ЦСКА и, наконец, вышел из кризиса

Казанский "Рубин" в рамках 13 тура Российской Премьер-Лиги обыграл на своем поле московский ЦСКА, забив решающий гол уже в компенсированное арбитром время. Эта победа стала для подопечных Леонида Слуцкого лишь первой за последние восемь и второй за последние четырнадцать матчей, соответственно. Очевидно, что команда все это время была в глубоком кризисе, который начался как раз после вылета из Лиги Конференций. Потому такая вымученная и тяжелая победа была невероятно важна в первую очередь в плане психологии. Команде было важно ощутить вкус победы и, наконец, выбраться из пике.



Фото: rubin-kazan.ru

Стартовый состав «Рубина» удивил. На поле не оказалось капитана команды Филипа Уремовича, который все это время занимался в общей группе и вопросов по его участию в матче до этого ни у кого не возникало. Однако, перед игрой Слуцкий заявил о том, что хорватский защитник получил травму на предыгровой тренировке. Главному тренеру не позавидуешь. У команды и так полно проблем с составом ввиду короткой скамейки и травмы некоторых лидеров, так еще и перед самым стартом игры выбывает капитан.

Пришлось перестраиваться, и место в центре обороны в паре с Монтассаром Тальби занял Оливер Абильдгор, который спустился вниз с опорной зоны. Стоит отметить, что датчанин провел довольно неплохой матч и выглядел даже не хуже, чем в предыдущих играх, в которых исполнял свои прямые обязанности опорного полузащитника.



Фото: rubin-kazan.ru

В итоге, ввиду отсутствия Абильдгора в центре, роль опорного и разыгрывающего отыгрывал уже не Оливер, а Хван Ин Бом. Чуть выше в центре играли Андерс Дрейер и Сеад Хакшабанович, а Солтмурад Бакаев вышел на правый фланг атаки. В целом, даже так на бумаге состав казанцев смотрелся вполне себе убедительно. Единственное, усиляться заменами было уже почти некем. И возможно именно поэтому свою первую замену в матче Слуцкий провел лишь на 82 минуте.

Вообще, встреча была очень похожа на матч двухнедельной давности против «Локомотива». Игра с обоюдными атаками почти без центра поля с небольшим перевесом «Рубина». Это на послематчевой пресс-конференции отметил и Слуцкий: «Мне кажется, может быть, это ошибочное мнение, что мы были чуть-чуть острее в эпизодах». На двоих команды за 90 минут нанесли более 30 ударов по воротам. В матчах РПЛ такое встретишь не часто.



Фото: rubin-kazan.ru

По итогу «Рубин» все-таки конвертировал свое преимущество и победил. Переиграли казанцы соперника и по xG 1.17 - 0.83, произошло это лишь в третий раз за весь сезон. Но все же большой вес к финальному числу дал эпизод с голом, почти 0.5. После филигранной подачи Хакшабановича Михаил Костюков, вышедший на замену вместо Германа Онугхи, расстреливал фактически уже незащищенные ворота Игоря Акинфеева в упор. Шансов у вратаря не было никаких.

Стоит отметить, что гол этот пришел именно после розыгрыша углового. На протяжении не только этого матча, но и всего сезона «Рубин» использовал эту заготовку при подаче углового удара, и реализовать ее получилось только сейчас. Казанцы добились своего уже на 91 минуте, поэтому на ответный гол времени ЦСКА банально не хватило.



Фото: rubin-kazan.ru

После этой победы «Рубин» набрал 19 очков и от идущего вторым «Локомотива» казанцы отстают всего на 5 очков. И это при том, что у казанцев был так называемый кризис с 1 победой в 10 матчах. И это при том, что позади уже почти половина сезона.

А быть может дело вовсе и не в кризисе, а в том, что наш чемпионат сейчас стал очень средним, и почти все клубы РПЛ за исключением «Зенита» - это клубы плюс-минус одного уровня? Идущий двенадцатым «Ростов» играет с позиции силы против «Локо» и «Спартака», «Рубин» уже давно не является аутсайдером в матчах с топами, а ЦСКА проигрывает Казани уже третий матч подряд. Может быть тогда и не было у «Рубина» никакого кризиса или же в таком случае кризис был у всех? Непонятно.



Фото: rubin-kazan.ru

Но как бы то ни было «Рубин», наконец, победил. После игры Леонид Викторович выдохнул, у тренерского штаба словно свалились горы с плеч. Команда вновь почувствовал вкус победы и напомнила болельщикам, что такое победная раздевалка. Впереди у клуба один матч до перерыва на матчи сборных. Казанцы поедут в гости к набравшему ход «Ростову». И если команде удасться добиться победы, то предыдущую серию неудач никто уже и не вспомнит.