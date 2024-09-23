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Звезда «Великолепного века» и других турецких сериалов Озчивит приедет в Сочи с выступлением

Любители турецких сериалов в Москве готовятся к...

dzen.ru

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Любители турецких сериалов в Москве готовятся к выдающемуся событию: 24 сентября в концертном зале «Фестивальный» пройдет киноконцерт «Музыка турецких сериалов». Главным гостем мероприятия станет известный турецкий актер Бурак Озчивит, звезда таких популярных сериалов, как «Великолепный век» и «Черная любовь».

Диалог с звездой на открытой площадке

На вечере Бурак Озчивит не только поделится личным опытом работы на съемочной площадке, но и ответит на вопросы известного телеведущего Ивана Чуйкова. Это будет уникальная возможность для зрителей узнать о тонкостях создания любимых сериалов и услышать ответы на самые интересные и острые вопросы.

Симфония мелодий из любимых сериалов

Особенное внимание на мероприятии будет уделено музыкальной программе. Под управлением дирижера Евгения Олейникова симфонический оркестр исполнит знаковые композиции из турецких сериалов, включая те, в которых снялся Озчивит. Мелодии, которые давно полюбились зрителям, оживут в новом симфоническом звучании.

Билеты и организационные детали

Организаторы киноконцерта, сотрудничая с онлайн-кинотеатром Иви, гарантируют высокий уровень проведения мероприятия. Билеты на киноконцерт уже в продаже и доступны на сайте организатора, предоставляя всем желающим возможность стать частью этого магического вечера.

Заключение

Киноконцерт «Музыка турецких сериалов» обещает стать запоминающимся событием для всех поклонников турецкого кинематографа в столице. Это уникальная возможность встретиться с любимым актером, насладиться живым исполнением музыки и ощутить атмосферу турецких сериалов прямо здесь, в Москве, пишет kuban24.tv.

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