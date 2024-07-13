Зубы застучат от холода: синоптики предсказали аномально холодные выходные в июле

Лето в Татарстане в этом году вступило в свои права необычайно рано, установив рекорды температур с самого начала. Жители региона испытали на себе всю мощь летней жары, так как весь июнь столбики термометров упорно держались на отметке 40 градусов. Июль начался в том же духе, однако нынешние выходные принесли долгожданное облегчение.



Сегодня, 13 июля, синоптики обещают существенное понижение температуры до комфортных 24 градусов. Это резкое похолодание стало приятным сюрпризом для местных жителей после продолжительной жары. Завтра температура несколько поднимется, и дневной максимум составит около 27 градусов, благодаря чему солнце снова окажет своё влияние на погоду в регионе.





Хотя осадки на выходные не прогнозируются, ветер в субботу будет достаточно сильным и достигнет скорости до 10 метров в секунду. В воскресенье ветер немного утихнет, снизившись до 5 метров в секунду, что сделает воздух менее бурным и более приятным для прогулок.Такая погода идеально подходит для наслаждения природой и долгожданными мероприятиями на свежем воздухе. Жителям и гостям Татарстана рекомендуется воспользоваться этой возможностью, чтобы выйти из дома и насладиться мягким солнцем и свежим воздухом, который предвещает прохладное и комфортное продолжение лета.Таким образом, после длительной волны жары Татарстан встречает прохладные выходные, предоставляя своим жителям заслуженное облегчение и возможность насладиться летними радостями в более мягких и комфортных условиях.