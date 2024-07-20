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Зубы застучат от холода: синоптики обещают аномально холодные выходные на этой неделе

Лето в Казани, только перешагнувшее свой экватор, внезапно решило сменить тепло на прохладу. Согласно последним прогнозам местных синоптиков, сегодняшний день ознаменовался как последний в серии теплых летних дней

priroda.club

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Лето в Казани, только перешагнувшее свой экватор, внезапно решило сменить тепло на прохладу. Согласно последним прогнозам местных синоптиков, сегодняшний день ознаменовался как последний в серии теплых летних дней. На предстоящей неделе жители города, кажется, должны будут отложить легкую летнюю одежду, нарядившись в джинсы и теплые куртки, ведь температура воздуха не поднимется выше 23 градусов.

Это резкое изменение погоды сопровождается не только понижением температуры, но и приходом дождливых дней. Синоптики предсказывают, что осадки начнутся уже завтра, в воскресенье, и продолжатся в понедельник, затем в пятницу и на протяжении всего следующего выходного дня.


Особенно холодным обещает быть пятница следующей недели, когда дневная температура опустится до отметки в 20 градусов, а ночные показатели термометра будут колебаться в пределах 11-15 градусов. Такое резкое изменение погоды может стать испытанием для многих горожан, привыкших к теплым и солнечным летним дням.

Эти метаморфозы погоды в Казани являются напоминанием о непредсказуемости климата нашей планеты, и о том, как важно быть готовым к любым его изменениям. Горожане, планирующие свои дела на предстоящую неделю, должны учитывать эту новую реальность и подготовиться к более прохладной и дождливой погоде.

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