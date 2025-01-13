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«Зимы больше не будет - будет другое»: Вильфанд рассказал, какими будут январь и февраль

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфа...

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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд представил неожиданный прогноз погоды текущий январь и завершающий зиму февраль Нового года: Центральную Россию ждет аномально теплая зима с температурой на 2-3 градуса выше средней климатической нормы.

Устойчивого снежного покрова не предвидится – частые оттепели будут сменяться дождями. Виновником такой нестабильности станет активный циклон, несущий теплые воздушные массы в центральные и северо-западные регионы.

Прощай, мороз:

Традиционные зимние морозы практически сойдут на нет, уступив место периодам потепления с дождями и густыми туманами. Это существенно осложнит дорожную обстановку: гололед будет чередоваться с лужами, создавая опасные условия для водителей. В мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, зима будет больше напоминать весну.

Климатические изменения: фактор риска:

Специалисты связывают данное явление с глобальным изменением климата, которое кардинально меняет привычные погодные паттерны в России.

Зимние развлечения под вопросом:

Мягкая зима негативно скажется на любителях зимних видов спорта. Нестабильный снежный покров и редкие морозы создадут серьезные проблемы для горнолыжных курортов, катков и лыжных трасс. Для поддержания функционирования многих объектов потребуется использование искусственного снега, что повлечет дополнительные затраты и сложности в подготовке.

Вызовы для городских служб:

Хотя отсутствие сильных морозов обрадует некоторых, теплая зима создаст новые проблемы. Быстрое таяние снега может вызвать подтопления в низменных районах городов. Коммунальные службы готовятся к повышенной нагрузке, а автомобилистам рекомендуется проявлять повышенную осторожность на дорогах из-за непредсказуемой погоды.

Глобальный контекст:

Вильфанд подчеркнул, что такая аномальная зима – еще одно подтверждение глобального изменения климата. Жителям Центральной России следует адаптироваться к новым погодным реалиям, которые, помимо комфорта от отсутствия сильных морозов, несут ряд серьезных вызовов.

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