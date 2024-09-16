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Жесть: теперь известны новые подробности масштабной атаки БПЛА ВСУ в Москве

Ночью во вторник Раменское стало местом ужасной...

dzen.ru

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Ночью во вторник Раменское стало местом ужасной трагедии, когда беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали жилые районы, сообщили власти Московской области. Губернатор Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки произошли пожары в многоквартирных домах на Спортивном проезде, затронувшие 11-12 этажи зданий.

"Во время ночной атаки БПЛА произошло возгорание в многоквартирных домах, где погиб 9-летний ребенок," – написал Воробьев. Он отметил, что пожарные продолжают борьбу с огнем, и добавил, что один из беспилотников также ударил по дому на Высоковольтной улице, вызвав повреждения на 9-м этаже и пострадавшего.

Эвакуированные жители временно размещаются в пунктах временного размещения. Губернатор также отметил, что в течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 14 БПЛА в таких подмосковных городах, как Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Это трагическое событие подчеркивает нарастающее напряжение в регионе и необходимость дальнейшего укрепления мер безопасности для защиты граждан от подобных угроз, пишет interfax.

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