Жесть: стало известно, что обнаружили в гараже у задержанного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Гараж Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны России, стал объектом общественного внимания после того, как в нем были обнаружены роскошные автомобили и ценные исторические предметы, включая лимузин ЗиС-110, который был символом власти в Советском Союзе. Этот лимузин использовался высокопрофильными партийными чиновниками, что вызвало бурю обсуждений среди россиян.

Автопарк Иванова и обвинения в коррупции

В гараже Иванова были найдены не только классический лимузин ЗиС-110, но и такие автомобили, как Bentley Continental, Aston Martin и Chevrolet Suburban. Эти машины принадлежат Иванову и его жене, что стало причиной для общественного осуждения. На фоне этих роскошных приобретений Иванова обвиняют в коррупции, растрате и выводе средств из банка, что привлекло внимание правоохранительных органов.

Судебное разбирательство и обвинения

В процессе участвуют также экс-гендиректор «Оборонлогистики» Антон Филатов. Обвинения включают растрату на сумму более 3 миллиардов рублей, махинации с иностранными компаниями и возможные действия против государства. Прокурор запросил для Иванова 14,5 лет тюрьмы.

Конфискация имущества и новые обвинения

Кроме того, Генпрокуратура России начала подготовку документов для конфискации активов Иванова, в том числе его недвижимости, автомобилей и банковских счетов. Недавно возбуждено новое уголовное дело против Иванова по обвинению в получении взятки на сумму более 152 миллионов рублей.