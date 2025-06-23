Жесть: стало известно, что нашли в гараже у арестованного экс-замминистра обороны РФ Иванова

В гараже у бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова обнаружены настоящие исторические ценности наряду с роскошными автомобилями.

Среди всего прочего внимание привлек уникальный лимузин ЗиС-110, который использовался в советской эпохе, в том числе при Сталине. Этот автомобиль является реликвией, которая в годы своего производства была предназначена исключительно для партийной элиты и высших чиновников.

Семейный автопарк Иванова впечатляет своей роскошью. Помимо классического лимузина, в гараже были найдены такие элитные машины, как Bentley Continental, Aston Martin и Chevrolet Suburban, которые в своей значительной части принадлежали самому генералу и его супруге. ЗиС-110 стал ярким символом мощи Советского Союза, и его присутствие в гараже высокого чиновника вызвало бурную реакцию общества. Одни восхищаются вкусом генерала, другие выражают негодование по поводу его роскошной жизни на фоне простых граждан.

На фоне этой истории дело Иванова продолжает развиваться. Экс-замминистра обвиняют в растрате средств, выводе денег из банка и коррупционных преступлениях. Прокурор запросил для него 14,5 лет колонии. Однако ранее, в 2024 году, выдвигалась версия о возможной госизмене, что добавляет в дело еще больше вопросов.

Процесс против Иванова проходит в закрытом режиме, как отмечает РБК. Вместе с ним под следствием находится экс-гендиректор подведомственного министерству обороны ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов, для которого прокурор запросил 14 лет колонии общего режима.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Басманный суд Москвы арестовал его 24 апреля 2024 года. Ранее ему вменяли два эпизода растраты на сумму свыше 3 миллиардов рублей и более 200 миллионов рублей. В первом случае, по версии следствия, он растратил средства банка «Интеркоммерц» путем перечисления на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Второй эпизод касается растраты при покупке двух паромов для Керченской переправы.

В октябре 2024 года Генпрокуратура приступила к подготовке материалов о конфискации активов Иванова. Речь идет о старинном особняке в центре Москвы, зарегистрированном на компанию «Дворянское гнездо», участке земли на берегу Волги в Тверской области, парке дорогостоящих автомобилей и десятках миллионов рублей, заблокированных на счетах Иванова.

Кроме того, на прошлой неделе ТАСС сообщал, что в отношении Иванова возбудили еще одно уголовное дело о получении взятки от главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Сумма взятки составила более 152 миллионов рублей.