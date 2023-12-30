Женатый и без образования: стало известно кого призвали на СВО по мобилизации

Появилась информация, сколько россиян было призвано на военную службу в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации 2022 года, пишет kommersant.ru.

Сообщается, что 302 503 гражданина РФ из разных субъектов страны вступило в ряды армии России в рамках масштабного призыва военнообязанных запаса осень 2022 года. Вместе с тем стало известно, что 33 000 мобилизованных самостоятельно прибыли в военные комиссариаты для вступления в ряды Вооруженных сил России, не дожидаясь вручения им повесток.

Министерство обороны РФ сообщило, как выглядит общий портрет мобилизованного россиянина: гражданин мужского пола 35-ти лет, не имеющий высшего образования, только среднее или средне-специальное. Согласно данным Минобороны, 7% призванных имели высшее образование, 57% - женаты, 31% имеют одного ребенка, 0,3% - три ребенка, а у 89% имелось постоянное место трудовой деятельности.