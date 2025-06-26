Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Жара до +38 и смерчи: "погодная рулетка" начнется уже с 1 июля - прогноз от синоптиков

Июль 2025 года в России обещает стать одним из ...

pinterest.com

Подписаться на Дзен.канал

Июль 2025 года в России обещает стать одним из самых непредсказуемых месяцев лета, с жарой, засухой, ураганами, ливнями и другими природными аномалиями.

Почему метеорологи говорят о «погодных качелях», когда стоит ожидать температурные рекорды и в каких регионах возможны наиболее сильные катаклизмы? Мы анализируем прогнозы экспертов и новые данные о необычных явлениях летней погоды.

Жара в начале июля: когда ожидать максимальной температуры?

По словам метеоролога Александра Сергеева, первая половина июля будет достаточно комфортной: солнечно, сухо и без сильных дождей — отличное время для отпуска, отдыха на природе или поездок на дачу. Однако расслабляться не стоит.

Пик жары ожидается в середине месяца. В центральной части России и Поволжье температура может подняться до +30°C, а местами даже до +35°C. В южных регионах возможен экстремальный жар до +38°C. Подобные перепады температур становятся всё более частыми из-за глобального потепления. Даже в Москве температура в этот период днём может достичь +28°C, а ночью не опустится ниже +16-19°C.

Вторая половина июля: дожди и «погодные качели»

С 15 июля, по прогнозам специалистов Центра погоды «Фобос» и Гидрометцентра, начнётся смена погодных условий, и активизируются атлантические циклоны.

Предсказываются кратковременные дожди и грозы, чередующиеся с жаркими днями. В конце месяца возможны сильные осадки, локальные подтопления, шквалы и порывистый ветер до 8 м/с. Резкие перепады между жарой и дождями увеличивают вероятность природных катастроф, таких как ураганы и смерчи.

Ураганы и смерчи: почему их становится больше?

Метеоролог Сергейев отмечает, что на европейской части России растёт количество ураганов и смерчей, так как жаркая погода создаёт благоприятные условия для формирования сильных штормов. В июле 2025 года синоптики ожидают несколько таких явлений.

Ураганы и смерчи обычно возникают на стыке резких изменений атмосферных фронтов, а «погодные качели» этого лета представляют собой основную угрозу. За последние годы в центральных районах и Подмосковье смерчи стали более частыми.

Интересно, что в 2023 году в России было зафиксировано рекордное количество смерчей — более 35 за летний сезон, по данным Росгидромета.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателе...
Важное в РТ
20 часов назад

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

Лонгриды

день назад

Вода по пояс, долги по плечи: как затопление стало кульминацией судебного процесса

Важное в РТ

20 часов назад

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

фото домашнего таракана

Не у нас

19 часов назад

Россияне узнали о признаках шпионского ПО в телефоне

Интересное в Казани

3 дня назад

50% ошибок в бизнесе — из-за самообмана: казанский предприниматель рассказал, как найти слабые места компании и перестать себе врать

укрепление балкона в Санкт-Петербурге

Не у нас

17 часов назад

Пермская епархия защитилась в суде от претензий по святой воде

Не у нас

день назад

Великобритания обеспокоена приближением российских военных судов к своим берегам

Не у нас

день назад

Польша вводит четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты

Не у нас

день назад

Австралиец приехал к бабушке и принял православие

Новости Казани

день назад

Дворец молодежи в Казани откроется ко Дню молодежи 2026 года
Новости Казани
23 часа назад

Минниханов распорядился заменить глухие экраны на Кировской дамбе на прозрачные

По поручению главы Татарстана Рустама Миннихано...

Не у нас

10 часов назад

Ученые из Калифорнии восстановили речь парализованного

Важное в РТ

20 часов назад

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

Новости Казани

10 часов назад

В Татарстане подготовились к угрозам БПЛА во время Дня молодежи

Не у нас

10 часов назад

Врачи учат дезинфекции с помощью виртуальной реальности
Вода по пояс, долги по плечи: как затопление ст...
Лонгриды
день назад

Вода по пояс, долги по плечи: как затопление стало кульминацией судебного процесса

Не у нас

11 часов назад

Летающие пожарные машины Китая тушат огонь с высоты 200 метров

Новости Татарстана

17 часов назад

Прокуратура контролирует задержки авиарейсов в Казани и Челнах

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане женщина в нетрезвом виде убила супруга трубой
«Хватит сидеть на диване»: Гроза рассказал о то...
Новости Татарстана
5 дней назад

«Хватит сидеть на диване»: Гроза рассказал о том, почему пошел на СВО из Татарстана