Жара до +38 и смерчи: "погодная рулетка" начнется уже с 1 июля - прогноз от синоптиков

Июль 2025 года в России обещает стать одним из самых непредсказуемых месяцев лета, с жарой, засухой, ураганами, ливнями и другими природными аномалиями.

Почему метеорологи говорят о «погодных качелях», когда стоит ожидать температурные рекорды и в каких регионах возможны наиболее сильные катаклизмы? Мы анализируем прогнозы экспертов и новые данные о необычных явлениях летней погоды.

Жара в начале июля: когда ожидать максимальной температуры?

По словам метеоролога Александра Сергеева, первая половина июля будет достаточно комфортной: солнечно, сухо и без сильных дождей — отличное время для отпуска, отдыха на природе или поездок на дачу. Однако расслабляться не стоит.

Пик жары ожидается в середине месяца. В центральной части России и Поволжье температура может подняться до +30°C, а местами даже до +35°C. В южных регионах возможен экстремальный жар до +38°C. Подобные перепады температур становятся всё более частыми из-за глобального потепления. Даже в Москве температура в этот период днём может достичь +28°C, а ночью не опустится ниже +16-19°C.

Вторая половина июля: дожди и «погодные качели»

С 15 июля, по прогнозам специалистов Центра погоды «Фобос» и Гидрометцентра, начнётся смена погодных условий, и активизируются атлантические циклоны.

Предсказываются кратковременные дожди и грозы, чередующиеся с жаркими днями. В конце месяца возможны сильные осадки, локальные подтопления, шквалы и порывистый ветер до 8 м/с. Резкие перепады между жарой и дождями увеличивают вероятность природных катастроф, таких как ураганы и смерчи.

Ураганы и смерчи: почему их становится больше?

Метеоролог Сергейев отмечает, что на европейской части России растёт количество ураганов и смерчей, так как жаркая погода создаёт благоприятные условия для формирования сильных штормов. В июле 2025 года синоптики ожидают несколько таких явлений.

Ураганы и смерчи обычно возникают на стыке резких изменений атмосферных фронтов, а «погодные качели» этого лета представляют собой основную угрозу. За последние годы в центральных районах и Подмосковье смерчи стали более частыми.

Интересно, что в 2023 году в России было зафиксировано рекордное количество смерчей — более 35 за летний сезон, по данным Росгидромета.