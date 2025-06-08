Жара будет ужасно невыносимой: синоптики предупреждают, что на Россию надвигается африканский циклон

В начале июня 2025 года европейская часть России подверглась воздействию мощного циклона, который принес с собой сильные дожди, грозы и град. Природное явление охватило несколько регионов, включая Самарскую, Саратовскую и Оренбургскую области, а также Башкирию, сообщили специалисты портала «Метеовести».

Грозы и град: последствия циклона

Циклон, обрушившийся на страну 5 июня, стал причиной ухудшения погодных условий в южных и центральных регионах России. На фоне интенсивных гроз и градовых осадков в некоторых областях также ожидаются сильные дожди, что может привести к подтоплениям.

Резкое потепление после циклона

После прохождения циклона на центральные районы России придет антициклон. Это вызовет резкое потепление. Тёплый воздух с Балкан приведет к значительному росту температуры. Уже в понедельник столбики термометров в средней полосе России, включая Подмосковье, могут достичь 32 градусов — температуры, характерной для июля в Афинах.

Жара в южных регионах

Южные регионы страны также не останутся в стороне от аномальной жары. Прогнозы обещают повышение температуры до 37 градусов, что по ощущению близко к климатическим условиям Северной Африки.

Когда ждать конца жары?

Точные сроки окончания жары пока неизвестны. Синоптики предполагают, что температурные рекорды могут сохраняться в течение нескольких дней, так что летняя жара в июне 2025 года может стать долгожданной, но сложной для многих россиян.