Запретят клиентам всех банков в ближайшее время: стало известно к чему стоит приготовиться

Стало известно, что Правительственная комиссия РФ одобрила инициативу Росфинмониторинга о запрете переводов 100 тысяч и более рублей за один раз, если нет открытого банковского счета, пишут «Челнинские известия».

Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу объяснили, что если нововведение вступит в законную силу, то оно будет касаться всех категорий физлиц, а также россиян, которые покинули Россию и не имеют возможности пройти распознавание в офисах банков в стране.

Данный законопроект, подразумевающий ограничения в переводах без открытия банковского счета, равных более 100 000 рублей, был создан в первую очередь для того, чтобы у государства было больше методов для борьбы с мошенничеством через банки, денежными операциями, которые нарушают закон, включая финансирование экстремизма и терроризма.

Стало известно, что Правительственная комиссия РФ одобрила инициативу Росфинмониторинга о запрете переводов 100 тысяч и более рублей за один раз, если нет открытого банковского счета.