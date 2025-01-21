Заморозьте в холодильнике, пока не стало совсем поздно: в 2025 году этот продукт будет по цене черной икры
PROKAZAN
В 2025 году россияне столкнулись с быстрым ростом цен на продовольственные товары. Это вызывает серьёзные опасения среди населения и специалистов. Рассмотрим текущее положение дел и предстоящие экономические прогнозы.
Текущее положение цен
С начала января 2025 года, по статистике Росстата, цены на продукты увеличились на 0,67%. Это превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Особенно сильно подорожали:
- Огурцы — +8,6%
- Водка — +3,7%
- Куриные яйца — +2%
- Мороженая рыба — +1,9%
Плодоовощная продукция увеличилась в цене на 2,9%, а такие продукты как куриное мясо и подсолнечное масло выросли в цене на 1,2%.
Прогнозы на ближайшие месяцы
Аналитики ожидают продолжения тренда увеличения цен, особенно на:
- Молочные продукты — ожидается рост на 10-15%
- Мясо — прогнозируется увеличение на 10-12%
- Хлебобулочные изделия — ожидается подорожание на 10%
- Овощи и фрукты — прогноз роста на 10-15%
Эксперты предсказывают, что пик ценового роста придётся на февраль и март.
Ожидания от Центробанка
Центральный банк России прогнозирует, что инфляция в 2025 году будет колебаться в пределах 4-15%. Эксперты считают, что более реалистичной будет верхняя граница этого прогноза. Ставка инфляции ожидается около 10-11% к концу года.
Советы для сохранения сбережений
Финансовые аналитики рекомендуют размещать средства на срочных депозитах и накопительных счетах, чтобы обеспечить их сохранность и увеличение. Это позволит не только защитить деньги от инфляции, но и обеспечить оперативный доступ к ним при необходимости.
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