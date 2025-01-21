Заморозьте в холодильнике, пока не стало совсем поздно: в 2025 году этот продукт будет по цене черной икры

В 2025 году россияне столкнулись с быстрым ростом цен на продовольственные товары. Это вызывает серьёзные опасения среди населения и специалистов. Рассмотрим текущее положение дел и предстоящие экономические прогнозы.

Текущее положение цен

С начала января 2025 года, по статистике Росстата, цены на продукты увеличились на 0,67%. Это превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Особенно сильно подорожали:

Огурцы — +8,6%

Водка — +3,7%

Куриные яйца — +2%

Мороженая рыба — +1,9%

Плодоовощная продукция увеличилась в цене на 2,9%, а такие продукты как куриное мясо и подсолнечное масло выросли в цене на 1,2%.

Прогнозы на ближайшие месяцы

Аналитики ожидают продолжения тренда увеличения цен, особенно на:

Молочные продукты — ожидается рост на 10-15%

Мясо — прогнозируется увеличение на 10-12%

Хлебобулочные изделия — ожидается подорожание на 10%

Овощи и фрукты — прогноз роста на 10-15%

Эксперты предсказывают, что пик ценового роста придётся на февраль и март.

Ожидания от Центробанка

Центральный банк России прогнозирует, что инфляция в 2025 году будет колебаться в пределах 4-15%. Эксперты считают, что более реалистичной будет верхняя граница этого прогноза. Ставка инфляции ожидается около 10-11% к концу года.

Советы для сохранения сбережений

Финансовые аналитики рекомендуют размещать средства на срочных депозитах и накопительных счетах, чтобы обеспечить их сохранность и увеличение. Это позволит не только защитить деньги от инфляции, но и обеспечить оперативный доступ к ним при необходимости.

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