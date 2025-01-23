Заморозьте в холодильниках, пока не стало поздно: в 2025 году этот продукт будет по цене черной икры

В 2025 году российская экономика столкнулась с ускорением инфляции, что заметно повлияло на стоимость основных продуктов питания. Эксперты и аналитики активно обсуждают, какие меры может предпринять Центробанк для стабилизации ситуации, и оценивают вероятность дефицита товаров.

Основные изменения в ценах в начале года

С начала января 2025 года цены на продукты в России выросли на 0,67%, что существенно превышает показатели предыдущего года за аналогичный период. Вот основные изменения цен:

Огурцы увеличились в цене на 8,6%.

Водка подорожала на 3,7%.

Куриные яйца и мороженая рыба выросли в цене на 2% и 1,9% соответственно.

Овощи и фрукты стали дороже на 2,9%.

Цены на куриное мясо и подсолнечное масло возросли на 1,2%.

Сыры, сливочное масло и ржаной хлеб подорожали на 1% и 0,9%.

Эксперты предсказывают, что инфляция к концу января может достигнуть более 1%, что ставит под вопрос достижение Центробанком своих инфляционных целей на текущий год.

Прогнозы на февраль и последующие месяцы

Ожидается, что в феврале продолжится рост цен на продовольственные товары. Прогнозируемое увеличение цен на основные категории продуктов составит:

Молочные продукты могут подорожать на 10-15%.

Цены на мясо (свинина и говядина) увеличатся примерно на 10-12%.

Хлеб и выпечка вырастут в цене на 10% из-за неурожая пшеницы.

Овощи и фрукты подорожают на 10-15% в связи с увеличением логистических затрат и неблагоприятными погодными условиями.

Кондитерские изделия станут дороже на 16% вследствие сокращения урожая какао-бобов.

Мнения экспертов и риски для потребителей

Эксперты указывают на то, что динамика цен может привести к ухудшению качества питания среди населения с низкими доходами, вынужденного экономить на базовых продуктах. Андрей Нечаев, бывший министр экономики, подчеркивает, что, несмотря на отсутствие прямого дефицита, уровень жизни и доступность качественных продуктов снижается.

Как действовать в условиях растущей инфляции?

Эксперты рекомендуют использовать банковские вклады и накопительные счета как инструменты защиты сбережений от инфляции. Высокая ключевая ставка делает срочные депозиты особенно привлекательными в краткосрочной перспективе.

