Замглавы Совбеза РФ Медведев назвал три сигнала, говорящих о новой фазе СВО на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в несколько иносказательном стиле продемонстировал три сигнала, которые говорят о наступлении новой фазы в спецоперации РФ на Украине.

Своим сообщением Медведев поделился с подписчиками в личном телеграм-канале. Посыл сообщения в первую очередь предназначался США и их союзникам, но и в России Медведева отлично поняли. По сути он предупредил Киев и их "товарищей" и "хозяев" о том, что СВО скоро преподнесет им сюрпризы.

Глава ОП Украины Андрей Ермак заявил американскому таблоиду Politico, что скоро Крым вернется в состав Украины. При этом ответ Дмитрия Медведева представлен в иносказательной форме:

"Киев - столица Древней Руси. Киев - крупный малорусский город в составе Российской Империи; Киев - республиканская столица в составе СССР", - прокомментировал Медведев.

Кроме того российский политик добавил, что город Киев является русским городом, в котором всегда говорили и думали на русском языке. Исходя из вышеизложенного, следует, что вероятней всего, в ближайшее время, будет происходить битва за Киев, а не за Крым.