Заливаю это в тесто перед добавлением муки: блины получаются кружевные и вкусные - тоньше бумаги
dzen.ru
Чтобы блины получались не только вкусными, но и красивыми, с тонкой и воздушной текстурой, существует один проверенный кулинарный секрет: добавление кипятка в тесто перед мукой.
Этот прием помогает достичь идеальной консистенции теста, которое становится гладким, эластичным и пористым, что позволяет сделать блины мягкими и тонкими, не рвущимися при переворачивании.
Почему стоит использовать «заварное» тесто?
Добавление кипятка активирует клейковину в тесте, что делает его более эластичным. Кроме того, кипяток улучшает работу разрыхлителя, придавая тесту легкость и воздушность. В результате на поверхности блинов образуются красивые кружевные узоры. Если у вас нет кипятка, не переживайте — можно использовать кефир или газированную воду, которые тоже придадут тесту нужную пышность и нежность.
Идеальный рецепт блинов
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 1 стакан кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
Пошаговая инструкция:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте.
- Постепенно влейте кипяток, продолжая мешать, чтобы тесто не остыло.
- Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
- Постепенно всыпьте муку, тщательно перемешивая до получения однородного теста.
Совет:
Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде с капелькой растительного масла. Они будут тонкими, гибкими и не рвущимися, идеально подходя как для начинки, так и для подачи с вареньем, сметаной или мёдом.
С этим простым кулинарным секретом ваши блины всегда будут идеальными, тонкими и аппетитными!
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