Заливаю это в тесто перед добавлением муки: блины получаются кружевные и вкусные - тоньше бумаги

Чтобы блины получались не только вкусными, но и красивыми, с тонкой и воздушной текстурой, существует один проверенный кулинарный секрет: добавление кипятка в тесто перед мукой.

Этот прием помогает достичь идеальной консистенции теста, которое становится гладким, эластичным и пористым, что позволяет сделать блины мягкими и тонкими, не рвущимися при переворачивании.

Почему стоит использовать «заварное» тесто?

Добавление кипятка активирует клейковину в тесте, что делает его более эластичным. Кроме того, кипяток улучшает работу разрыхлителя, придавая тесту легкость и воздушность. В результате на поверхности блинов образуются красивые кружевные узоры. Если у вас нет кипятка, не переживайте — можно использовать кефир или газированную воду, которые тоже придадут тесту нужную пышность и нежность.

Идеальный рецепт блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Пошаговая инструкция:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте. Постепенно влейте кипяток, продолжая мешать, чтобы тесто не остыло. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Постепенно всыпьте муку, тщательно перемешивая до получения однородного теста.

Совет:

Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде с капелькой растительного масла. Они будут тонкими, гибкими и не рвущимися, идеально подходя как для начинки, так и для подачи с вареньем, сметаной или мёдом.

С этим простым кулинарным секретом ваши блины всегда будут идеальными, тонкими и аппетитными!

