Закружит в вихре перемен: кого в мае 2025 года ждет смена работы или переезд — таро-гороскоп

Тарологи предсказали Близнецам знаковый период: первая половина мая пройдет под влиянием карты Таро «Смерть». Но пугаться не стоит — это символ трансформации, завершения старого и начала нового.

Что означает карта «Смерть» для Близнецов?

Карта «Смерть» в колоде Таро не предвещает ничего страшного или буквального. Напротив — это одна из самых глубоких и значимых карт, говорящая о:

завершении затянувшихся этапов,

внутреннем освобождении,

готовности к новым жизненным виткам.

«Прошлого не вернуть — и не нужно. Время двигаться вперёд», — отмечают тарологи.

Период перемен и белой полосы

Близнецы вступают в фазу расцвета и перерождения. Расклад показал: наступает «белая полоса», когда изменения будут происходить как на внешнем, так и на внутреннем уровне:

смена работы или места жительства, окончание тягостных отношений, начало новой любовной или семейной жизни.

Что важно помнить Близнецам в мае?