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Закружит в вихре перемен: кого в мае 2025 года ждет смена работы или переезд — таро-гороскоп

Тарологи предсказали Близнецам знаковый период:...

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Тарологи предсказали Близнецам знаковый период: первая половина мая пройдет под влиянием карты Таро «Смерть». Но пугаться не стоит — это символ трансформации, завершения старого и начала нового.

Что означает карта «Смерть» для Близнецов?

Карта «Смерть» в колоде Таро не предвещает ничего страшного или буквального. Напротив — это одна из самых глубоких и значимых карт, говорящая о:

  • завершении затянувшихся этапов,
  • внутреннем освобождении,
  • готовности к новым жизненным виткам.

«Прошлого не вернуть — и не нужно. Время двигаться вперёд», — отмечают тарологи.

Период перемен и белой полосы

Близнецы вступают в фазу расцвета и перерождения. Расклад показал: наступает «белая полоса», когда изменения будут происходить как на внешнем, так и на внутреннем уровне:

  1. смена работы или места жительства,
  2. окончание тягостных отношений,
  3. начало новой любовной или семейной жизни.

Что важно помнить Близнецам в мае?

  • Не бойтесь отпускать прошлое: это откроет двери к новым возможностям.
  • Перемены могут быть неожиданными, но они ведут к лучшему.
  • Ваша сила — в гибкости и умении адаптироваться: звезды и карты на вашей стороне.

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