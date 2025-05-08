Закружит в вихре перемен: кого в мае 2025 года ждет смена работы или переезд — таро-гороскоп
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Тарологи предсказали Близнецам знаковый период: первая половина мая пройдет под влиянием карты Таро «Смерть». Но пугаться не стоит — это символ трансформации, завершения старого и начала нового.
Что означает карта «Смерть» для Близнецов?
Карта «Смерть» в колоде Таро не предвещает ничего страшного или буквального. Напротив — это одна из самых глубоких и значимых карт, говорящая о:
- завершении затянувшихся этапов,
- внутреннем освобождении,
- готовности к новым жизненным виткам.
«Прошлого не вернуть — и не нужно. Время двигаться вперёд», — отмечают тарологи.
Период перемен и белой полосы
Близнецы вступают в фазу расцвета и перерождения. Расклад показал: наступает «белая полоса», когда изменения будут происходить как на внешнем, так и на внутреннем уровне:
- смена работы или места жительства,
- окончание тягостных отношений,
- начало новой любовной или семейной жизни.
Что важно помнить Близнецам в мае?
- Не бойтесь отпускать прошлое: это откроет двери к новым возможностям.
- Перемены могут быть неожиданными, но они ведут к лучшему.
- Ваша сила — в гибкости и умении адаптироваться: звезды и карты на вашей стороне.
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