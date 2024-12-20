Задержанный за убийство генерала Кириллова оказался жителем Казани. Новые подробности трагедии

Расследование гибели генерала Игоря Кириллова продолжает обрастать новыми подробностями. Главным подозреваемым в громком деле стал Ахмад Курбанов.

Как сообщает источник ТАСС, ранее он жил в Казани, вел спокойную, ничем не примечательную жизнь и увлекался спортом.

Из Казани в эпицентр криминального расследования

Ахмад Курбанов, по данным источника, активно занимался боксом и был обычным горожанином.

«Ахмад увлекался спортом, особенно боксом, и ранее, насколько мне известно, проживал в Казани. Его жизнь ничем не выделялась», — заявил источник.

Однако эта информация резко контрастирует с нынешними событиями: Курбанов оказался в центре одного из самых резонансных преступлений последних лет.

Следствие ищет сообщников

Следователи изучают не только личность Курбанова, но и его окружение. Сейчас проводится экспертиза мобильных устройств, которые могли содержать ключевые данные о контактах подозреваемого. Правоохранительные органы предполагают, что Курбанов мог действовать не один. Также в ближайшее время ожидается расширение списка фигурантов дела.

Детали преступления: от самоката до каршеринга

Гибель генерала Кириллова произошла в Москве на Рязанском проспекте. По версии следствия, бомба, которая взорвалась рядом с подъездом жилого дома, была спрятана в самокате. Устройство привели в действие дистанционно.

Особое внимание привлекла техническая подготовка преступления: в автомобиле каршеринга, предположительно использованном злоумышленниками, находилась камера, с помощью которой велось наблюдение за генералом.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: убийство, теракт и незаконный оборот оружия. Правоохранители считают, что такие действия требуют профессионального подхода, и преступление явно готовилось заранее.

Что будет дальше?

Расследование продолжается. Следствие пытается установить, кто еще мог быть причастен к преступлению, а также выяснить мотивы преступников. Круг общения Курбанова, его связи и возможные сообщники сейчас являются ключевыми аспектами дела

Это преступление стало шоком для всей страны. Обстоятельства гибели генерала Кириллова подчеркивают важность обеспечения безопасности высокопоставленных лиц и требуют самого тщательного расследования.