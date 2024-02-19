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Зачислят задним числом: сделано важное заявление по новым выплатам для россиян

Зачислят задним числом: сделано важное заявление по новым выплатам для россиян

prosto.rabota.ru

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Стало известно, что депутаты Государственной думы планируют рассмотреть введение нового законопроекта, подразумевающего расширение действующих мер социальной поддержки для населения Российской Федерации.

В настоящее время большое количество российских семей получает финансовую государственную поддержку в виде единого пособия. Но право на такие ежемесячные выплаты имеют только родители детей до 17 лет.

Депутаты законодательного собрания города Санкт-Петербурга предлагают продлить выплаты единого пособия для семей до тез пор, пока детям не исполниться 18 лет. Авторы инициативы отмечают, что по действующему в Российской Федерации Семейному кодексу, ребенком считается член семьи, которому еще не исполнилось 18 лет, именно поэтому финансовую поддержку необходимо продлить до достижения совершеннолетия детей, сообщает ussurmedia.

Вместе с тем депутаты, предлагающие вышеназванный законопроект, объясняют, что дети 17-18 лет чаще всего не трудоустроены и продолжают проходить обучение в общеобразовательных учреждениях, в связи с этим они продолжают зависеть от родителей, несущих ответственность за их содержание и воспитание.

Если инициатива будет принята правительством РФ, то в законную силу она вступит задним числом с 1 января 2024 года.

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