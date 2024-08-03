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Заберут в армию на 2 года: в Госдуме прозвучало экстренное заявление

В последние дни весенней сессии Государственной...

florcvet.ru

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В последние дни весенней сессии Государственной Думы Российской Федерации было озвучено предложение, которое может существенно изменить процесс получения российского гражданства. Депутаты предложили внести поправку, согласно которой прием в гражданство будет связан с одновременной постановкой на воинский учет. Таким образом, при получении паспорта гражданина РФ, новые граждане также будут автоматически заноситься в воинские списки.

Дополнительно, в документе предлагается ужесточить контроль за выполнением воинской обязанности мигрантами, включая возможное увеличение срока службы в армии до двух лет и повышение призывного возраста. Эти меры направлены на усиление безопасности и обороноспособности страны.

В этот же день в заседании Госдумы было предложено разработать "Кодекс мигрантов". Этот документ предусматривает введение десяти базовых правил, которым должны следовать иностранные граждане, проживающие в России. В число основных положений кодекса входит требование к мигрантам свободно владеть русским языком, интегрировать членов своих семей в общество, проявлять уважение к культурным особенностям страны и иметь официальное место работы. Дополнительно предлагается установить обязательные процедуры дактилоскопии и генетической идентификации, а также проведение психологической оценки для всех мигрантов.

Эти законопроекты призваны регулировать миграционный поток и повысить ответственность иностранных граждан на территории России. Помимо усиления контроля, предложения включают и меры по замещению трудовых мигрантов российскими специалистами через создание специальных программ по переселению и обеспечению жильем.

Инициативы вызвали обширное обсуждение среди политиков и экспертов, так как они касаются важных аспектов миграционной политики и национальной безопасности. Рассмотрение поправок предстоит завершить до конца текущей весенней сессии, что ставит перед Госдумой задачу принятия взвешенного и эффективного решения в кратчайшие сроки, сообщает lenta.ru.

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