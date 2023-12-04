За «Слово пацана» ответят: власти обвинили авторов в романтизации подростковой преступности

В настоящее время у российских зрителей продолжает набирать популярность еще до конца не вышедший сериал, снятый Жорой Крыжовниковым, «Слово пацана», который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов.

Однако не всем данная картина пришлась по вкусу, и в обществе день за днем возникают споры по поводу ее содержания: одни утверждают, что сериал романтизирует преступность, другие же считают, что такие картины должны существовать для знакомства россиян с событиями прошлого нашей родины.

Многие политические деятели и депутаты продолжают высказывать свое мнение по поводу нашумевшей картины Жоры Крыжовникова.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов не стал исключением: по мнению главы РТ, все чаще в российском кинематографе стали появляться фильмы или сериалы, которые «романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок», однако такое явление приводит к плачевным событиям в стране. Минниханов считает, что подобные сюжеты могут привести к повторению трагичных событий прошлого, и власти обязаны реагировать на «Слово пацана», сообщает «Бизнес Online».

Детский омбудсмен Ирина Волынец ранее также высказалась против сериала Жоры Крыжовникова. По ее мнению, данная картина распространяет преступную идеологию среди подрастающего поколения россиян. Политическая деятельница отправляла жалобы на «Слово пацана» в соответствующие инстанции, включая Роскомнадзор и прокуратуру.

Депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова запросила проверку сериала «Слово пацана» после обращения уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец.

Также по поводу содержания сериала высказался и Леонид Слуцкий, который заявил в шуточной форме, что прежде чем запрещать картину, стоит дождаться выхода всех 8-ми серий.