За рубеж уехать не получится: в России с 4 апреля вступили в действия новые ограничения для военнообязанных
72.ru
С 1 апреля в России стартовал очередной весенний призыв на срочную службу. По указу президента, в армию направят 160 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.
Как теперь будет организован призыв, какие новшества появились и кому положена отсрочка — рассказываем в подробностях.
Призыв по-новому: бумага и «цифра»
В этом году повестки рассылаются не только в привычной бумажной форме, но и в электронном виде. Они будут появляться в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги», а в столице — на «Мос.ру». По содержанию такие повестки ничем не отличаются от обычных — в них указана дата, место и причина вызова в военкомат.
Реестр электронных повесток начал работать в 2024 году и уже прошёл апробацию в нескольких регионах.
Процесс призыва
После получения повестки будущему солдату предстоит пройти медицинскую комиссию. Только после заключения о годности он будет направлен в учебные части. Там в течение пяти месяцев новобранец освоит военную специальность. Служить срочников будут распределять по частям по всей стране, за исключением новых регионов.
Медкомиссия: кто осматривает и что проверяют
Призывник проходит осмотр у нескольких врачей: терапевта, невролога, психиатра, окулиста, хирурга, стоматолога, ЛОРа и дерматовенеролога. Дополнительно сдаются анализы и проводится ряд обследований: кровь, моча, тесты на инфекции, флюорография и ЭКГ.
Категории годности
По результатам обследований определяют одну из пяти категорий:
- А — годен ко всем видам службы;
- Б — годен с ограничениями;
- В — ограниченно годен (освобождение в мирное время);
- Г — временно не годен (перенос призыва);
- Д — полностью не годен к службе.
Изменения в медицинских критериях
Минобороны планирует скорректировать правила. Например, при скрытом сифилисе или лёгких формах шизофрении предлагается присваивать категорию Б-4. Аналогичные изменения касаются неврозов и некоторых черепно-мозговых травм. Нововведения будут применяться только к контрактникам.
Кто не подлежит призыву
Освобождение предоставляется, если:
- мужчина уже прошёл службу в РФ или за границей (по договору);
- имеет ученую степень;
- находится под следствием или имеет судимость;
- является единственным опекуном близкого родственника;
- его близкий родственник погиб при исполнении воинского долга.
Кому положена отсрочка
Временное освобождение можно получить в случаях:
- очного обучения в школе, колледже или вузе;ухода за родственником-инвалидом;
- наличия двух несовершеннолетних детей или одного при беременности жены;
- работы в организациях, критически важных для безопасности страны;
- занятости в аккредитованных IT-компаниях.
Ответственность за уклонение
Если не явиться в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, вводятся ограничения: нельзя оформить ИП, зарегистрировать имущество, водить авто или получить кредит. Также действует запрет на выезд за границу.
В случае отказа от явки возможны:
- штраф до 200 тысяч рублей;
- принудительные работы до 2 лет;
- арест до полугода;тюремный срок до 2 лет, сообщает msk1.
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