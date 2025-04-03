За рубеж уехать не получится: в России с 4 апреля вступили в действия новые ограничения для военнообязанных

С 1 апреля в России стартовал очередной весенний призыв на срочную службу. По указу президента, в армию направят 160 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Как теперь будет организован призыв, какие новшества появились и кому положена отсрочка — рассказываем в подробностях.

Призыв по-новому: бумага и «цифра»

В этом году повестки рассылаются не только в привычной бумажной форме, но и в электронном виде. Они будут появляться в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги», а в столице — на «Мос.ру». По содержанию такие повестки ничем не отличаются от обычных — в них указана дата, место и причина вызова в военкомат.

Реестр электронных повесток начал работать в 2024 году и уже прошёл апробацию в нескольких регионах.

Процесс призыва

После получения повестки будущему солдату предстоит пройти медицинскую комиссию. Только после заключения о годности он будет направлен в учебные части. Там в течение пяти месяцев новобранец освоит военную специальность. Служить срочников будут распределять по частям по всей стране, за исключением новых регионов.

Медкомиссия: кто осматривает и что проверяют

Призывник проходит осмотр у нескольких врачей: терапевта, невролога, психиатра, окулиста, хирурга, стоматолога, ЛОРа и дерматовенеролога. Дополнительно сдаются анализы и проводится ряд обследований: кровь, моча, тесты на инфекции, флюорография и ЭКГ.

Категории годности

По результатам обследований определяют одну из пяти категорий:

А — годен ко всем видам службы;

Б — годен с ограничениями;

В — ограниченно годен (освобождение в мирное время);

Г — временно не годен (перенос призыва);

Д — полностью не годен к службе.

Изменения в медицинских критериях

Минобороны планирует скорректировать правила. Например, при скрытом сифилисе или лёгких формах шизофрении предлагается присваивать категорию Б-4. Аналогичные изменения касаются неврозов и некоторых черепно-мозговых травм. Нововведения будут применяться только к контрактникам.

Кто не подлежит призыву

Освобождение предоставляется, если:

мужчина уже прошёл службу в РФ или за границей (по договору);

имеет ученую степень;

находится под следствием или имеет судимость;

является единственным опекуном близкого родственника;

его близкий родственник погиб при исполнении воинского долга.

Кому положена отсрочка

Временное освобождение можно получить в случаях:

очного обучения в школе, колледже или вузе;ухода за родственником-инвалидом;

наличия двух несовершеннолетних детей или одного при беременности жены;

работы в организациях, критически важных для безопасности страны;

занятости в аккредитованных IT-компаниях.

Ответственность за уклонение

Если не явиться в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, вводятся ограничения: нельзя оформить ИП, зарегистрировать имущество, водить авто или получить кредит. Также действует запрет на выезд за границу.

В случае отказа от явки возможны: