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За рубеж уехать не получится: в России с 4 апреля вступили в действия новые ограничения для военнообязанных

С сентября 2025 года в России вступят в силу но...

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С 1 апреля в России стартовал очередной весенний призыв на срочную службу. По указу президента, в армию направят 160 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Как теперь будет организован призыв, какие новшества появились и кому положена отсрочка — рассказываем в подробностях.

Призыв по-новому: бумага и «цифра»

В этом году повестки рассылаются не только в привычной бумажной форме, но и в электронном виде. Они будут появляться в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги», а в столице — на «Мос.ру». По содержанию такие повестки ничем не отличаются от обычных — в них указана дата, место и причина вызова в военкомат.

Реестр электронных повесток начал работать в 2024 году и уже прошёл апробацию в нескольких регионах.

Процесс призыва

После получения повестки будущему солдату предстоит пройти медицинскую комиссию. Только после заключения о годности он будет направлен в учебные части. Там в течение пяти месяцев новобранец освоит военную специальность. Служить срочников будут распределять по частям по всей стране, за исключением новых регионов.

Медкомиссия: кто осматривает и что проверяют

Призывник проходит осмотр у нескольких врачей: терапевта, невролога, психиатра, окулиста, хирурга, стоматолога, ЛОРа и дерматовенеролога. Дополнительно сдаются анализы и проводится ряд обследований: кровь, моча, тесты на инфекции, флюорография и ЭКГ.

Категории годности

По результатам обследований определяют одну из пяти категорий:

  • А — годен ко всем видам службы;
  • Б — годен с ограничениями;
  • В — ограниченно годен (освобождение в мирное время);
  • Г — временно не годен (перенос призыва);
  • Д — полностью не годен к службе.

Изменения в медицинских критериях

Минобороны планирует скорректировать правила. Например, при скрытом сифилисе или лёгких формах шизофрении предлагается присваивать категорию Б-4. Аналогичные изменения касаются неврозов и некоторых черепно-мозговых травм. Нововведения будут применяться только к контрактникам.

Кто не подлежит призыву

Освобождение предоставляется, если:

  • мужчина уже прошёл службу в РФ или за границей (по договору);
  • имеет ученую степень;
  • находится под следствием или имеет судимость;
  • является единственным опекуном близкого родственника;
  • его близкий родственник погиб при исполнении воинского долга.

Кому положена отсрочка

Временное освобождение можно получить в случаях:

  • очного обучения в школе, колледже или вузе;ухода за родственником-инвалидом;
  • наличия двух несовершеннолетних детей или одного при беременности жены;
  • работы в организациях, критически важных для безопасности страны;
  • занятости в аккредитованных IT-компаниях.

Ответственность за уклонение

Если не явиться в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, вводятся ограничения: нельзя оформить ИП, зарегистрировать имущество, водить авто или получить кредит. Также действует запрет на выезд за границу.

В случае отказа от явки возможны:

  • штраф до 200 тысяч рублей;
  • принудительные работы до 2 лет;
  • арест до полугода;тюремный срок до 2 лет, сообщает msk1.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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