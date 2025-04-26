Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

Ученые выяснили, какие страны смогут прокормить...

freepik

Подписаться на Дзен.канал

Если случится ядерная война, шансов на выживание у большинства стран будет крайне мало. Однако исследователи из Университета Отаго (Новая Зеландия) в статье для журнала Risk Analysis определили пять государств, которые смогут пережить глобальную катастрофу.

Согласно их расчетам, в результате ядерной войны в атмосферу попадет более 150 тераграмм сажи, что приведет к снижению мирового сельскохозяйственного производства на 80%, а в северном полушарии — практически до нуля. В этих условиях выживание будет зависеть от способности стран сохранить производство продуктов питания.

Наибольшие шансы остаться "островками жизни" имеют государства, изолированные от основных театров боевых действий и обладающие развитым сельским хозяйством. В список выживших вошли:

  • Новая Зеландия,

  • Австралия,

  • Исландия,

  • Вануату,

  • Соломоновы острова.

Именно они смогут прокормить свое население даже в условиях почти полного глобального голода, пишет Медиа Поток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Океанологи рассказали, что Гольфстрим стремительно замедляется

Интересное в Казани

22 часа назад

Когда врачи бежали на рынок, она спасала медицину: рассказываем о человеке-легенде и феномене казанской клиники

очистка стен от плесени цена за работу москва

Новости Татарстана

день назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Не у нас

день назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

ремонт эхолотов в Ростове-на-Дону

Не у нас

час назад

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина насмерть избил соседа за замечание у подъезда

Новости Татарстана

день назад

Экс-судья Верховного суда Татарстана оказался налоговым резидентом Казахстана

Не у нас

день назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину
Новости Татарстана
23 часа назад

Минфин РФ может списать 44,5 миллиарда рублей госдолга Татарстана

Татарстан может избавиться от значительной част...

Не у нас

час назад

Геофизики выяснили, сколько времени Земле потребовалось для появления жизни

Интересное в Казани

16 часов назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

Не у нас

час назад

Эпоха ChatGPT подходит к концу? Google создает ИИ нового поколения

Не у нас

час назад

Ученые нашли способ увеличить производство молока и помочь экологии
VK Fest впервые пройдет в Казани: названа площа...
Новости Казани
4 часа назад

VK Fest впервые пройдет в Казани: названа площадка и первые артисты

Новости Казани

2 часа назад

После ливня в Казани отключились светофоры на десятках перекрестков

Не у нас

2 часа назад

Ученые объяснили, как климатический коллапс привел к появлению земледелия

Не у нас

2 часа назад

Древняя ДНК поставила под сомнение библейские версии о происхождении финикийцев
Когда трагедия сталкивается с деловыми стандарт...
Интересное в Казани
6 дней назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани