Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

Если случится ядерная война, шансов на выживание у большинства стран будет крайне мало. Однако исследователи из Университета Отаго (Новая Зеландия) в статье для журнала Risk Analysis определили пять государств, которые смогут пережить глобальную катастрофу.

Согласно их расчетам, в результате ядерной войны в атмосферу попадет более 150 тераграмм сажи, что приведет к снижению мирового сельскохозяйственного производства на 80%, а в северном полушарии — практически до нуля. В этих условиях выживание будет зависеть от способности стран сохранить производство продуктов питания.

Наибольшие шансы остаться "островками жизни" имеют государства, изолированные от основных театров боевых действий и обладающие развитым сельским хозяйством. В список выживших вошли:

Новая Зеландия,

Австралия,

Исландия,

Вануату,

Соломоновы острова.

Именно они смогут прокормить свое население даже в условиях почти полного глобального голода, пишет Медиа Поток.