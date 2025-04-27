Министр культуры РТ подарит билеты за идеи по борьбе с очередями в театре им. Камала
Глава министерства культуры Татарстана Ирада Аюпова обратила внимание на очереди, которые образуются в новом здании театра им. Камала, и предложила горожанам внести свои идеи по оптимизации трафика на мероприятиях.
Что предлагает министерство
Ирада Аюпова объявила о небольшом конкурсе:
«Ждем ваших предложений по оптимизации трафика при проведении мероприятий в Камаловском театре. Нужны безопасность и отсутствие очередей. Делитесь опытом! За лучшее предложение — приз: два билета в театр», — написала она.
Инициатива направлена на улучшение организации массовых мероприятий в театре без потери комфорта и безопасности для посетителей.
Причина внимания к проблеме
Очереди были зафиксированы накануне во время масштабной выставки и ярмарки народных промыслов «Печән базары». Основное скопление людей возникло у входа в новое здание театра.
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