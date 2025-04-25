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Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

Платформа Альфа-Будущее — гранты и стипендии, в...

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Альфа-Банк вкладывает 3 миллиарда рублей в тех, кто создаёт будущее страны. А это 3 миллиона студентов и 300 вузов по всей России.

Платформа Альфа-Будущее — гранты и стипендии, всероссийские хакатоны, бесплатные магистратуры, кафедры и международные школы.

Цель платформы — развитие талантливой молодежи и преподавателей, улучшение инфраструктуры учебных заведений и внедрение передовых образовательных технологий.

«Альфа-Будущее — образовательная инициатива, собравшая под единым брендом все проекты, которые Альфа-Банк уже делает и будет создавать для молодёжи и преподавателей по всей стране. Мы даём молодым людям возможность получить образование и начать блестящую карьеру в одной из лучших финтех-компаний мира», — подчеркнул Владимир Верхошинский, глава Альфа-Банка.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 9 месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 190 млрд руб. Клиентская база составляет более 1,9 млн корпоративных клиентов и 38,7 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов и более 27 000 населённых пунктов с доставкой.

Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

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