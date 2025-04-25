Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Названы районы, где аренда дома обходится казанцам в 300 тысяч ежемесячно

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани активно развивается, особенно в последние годы. В условиях роста цен на аренду городских квартир всё больше казанцев рассматривают частные дома с участками как выгодную альтернативу. Это не только способ уйти от городской суеты, но и возможность получить больше пространства и уединения.

Загородная недвижимость в Казани предлагает широкий выбор вариантов — от скромных дач до роскошных коттеджей с полным набором удобств. Сколько стоит снять дом на лето в Казани? И что за эти деньги вы можете получить?

Спрос на аренду и когда лучше арендовать дом?

Как утверждает Усманов Фидан, директор АН «Берег RIELT», пик интереса к аренде домов приходится на период с конца марта по сентябрь.

«Спрос на частные дома ежегодно растет, и в этом году мы наблюдаем еще большее увеличение интереса. Это связано с ростом цен на аренду квартир, а также с растущими потребностями арендаторов в большем пространстве и уединении», — отмечает он.

Однако не все арендаторы стремятся заключать договоры в пиковые месяцы.

«Если вы хотите сэкономить, середина осени — это идеальное время для аренды. В этот период цены становятся более доступными, а выбор домов расширяется», — добавляет Усманов Фидан.

Ценовые сегменты аренды частных домов в Казани

Цены на аренду частных домов в Казани варьируются в зависимости от их состояния, местоположения и уровня комфорта.

Автор фото: Авито недвижимость

Эконом-сегмент (18 000 - 55 000 рублей в месяц)

В эконом-сегменте можно арендовать дома с минимальными удобствами. Например, за 18 000 в месяц арендаторы могут найти дом в поселке Отары площадью 32 м² с участком в 25 соток. Такой дом оснащен плодоносящим садом с яблонями и вишнями, а также теплицей, нуждающейся в ремонте.

Водоснабжение осуществляется через скважину с питьевой водой, есть отдельная скважина для полива. Санузел на улице — стандартное решение для этого сегмента. Дом также находится в шаговой доступности от магазинов, а до Волги — всего несколько минут на машине.

Средний сегмент (55 000 - 100 000 рублей в месяц)

В среднем сегменте арендаторы могут найти дома с улучшенной отделкой и удобствами. Например, за 50 000 рублей в месяц можно арендовать дом площадью 150 м² с 4 комнатами и террасой. Этот дом будет иметь евро-ремонт, оснащен современной техникой (холодильник, плита, стиральная и посудомоечная машины, телевизоры), а также высокоскоростным интернетом и парковочным местом.

Расположен дом в коттеджном поселке с развитой инфраструктурой: магазины, аптека, детская площадка — все в шаговой доступности.

Высокий сегмент (100 000 - 200 000 рублей в месяц)

Автор фото: Авито недвижимость

Дома в этом ценовом сегменте предлагают более высококлассные условия. Например, за 195 000 рублей в месяц арендаторы могут получить дом площадью 282 м² с 6 комнатами и 14 сотками земли.

В доме выполнен дорогой дизайнерский ремонт, есть гараж на два автомобиля, мастерская и высокоскоростной интернет. Внутри — просторная гостиная, кухня с камином и современные системы умного дома, включая климат-контроль и системы безопасности. Дом расположен в 20 минутах от центра города, рядом с магазинами, ресторанами и развлекательными центрами.

Элитный сегмент (200 000 рублей и выше)

В элитном сегменте арендаторы могут найти роскошные дома, которые предлагают не только комфорт, но и статус. Например, в коттеджном поселке «Нефтяников» сдается дом с дорогим дизайнерским ремонтом, кондиционерами и кухонным гарнитуром с встроенной техникой. Дом оснащен современными коммуникациями: электричеством, отоплением и канализацией. Также стоит отметить высококлассную инфраструктуру района — магазины, рестораны, а также отличную транспортную развязку. Не стоит забывать, что прямо за забором находится Кремлёвская набережная.

Автор фото: Авито недвижимость

Самые востребованные районы, самые дорогие и самые дешевые

«Если говорить о востребованных, то тут сложно выделить районы, так как идёт большой ценовой разброс. В каждом сегменте есть свой топ запросов», - говорит риелтор.

В Казани есть несколько районов, которые считаются более престижными для аренды частных домов. Среди них выделяются:

КП Нефтяников — это одно из самых дорогих мест для аренды домов, где цены могут достигать миллиона рублей в месяц.

Примавера — коттеджный поселок с ценами на аренду от 150 до 300 тысяч рублей. Здесь находятся дома с высококлассной отделкой и хорошими условиями.

Матюшино — также один из дорогих районов, где стоимость аренды варьируется от 100 до 350 тысяч рублей.

Калуга — еще один престижный район с ценами от 200 до 350 тысяч рублей.

Среди самых дешевых районов для аренды можно выделить:

Васильева и Зеленодольск — здесь можно найти дома с ценами от 18 до 60 тысяч рублей в месяц, что делает эти районы более доступными для арендаторов с ограниченным бюджетом.

Комиссия агентства и дополнительные расходы

Комиссия агентства при аренде домов в Казани варьируется и обычно составляет от 50% до 100% от месячной аренды, в зависимости от объема работы и сложности сделки. Например, если вы арендуете дом за 50 000 рублей в месяц, комиссия может составлять 25 000 рублей.

Кроме того, арендаторы должны учитывать дополнительные расходы на коммунальные услуги, которые могут варьироваться от 5 000 до 10 000 рублей в месяц, в зависимости от площади дома и сезона. А также есть залог, он равен 100% от ежемесячного платежа. Важно уточнять все дополнительные расходы до подписания договора аренды.

Портрет арендатора

Спрос на аренду домов в Казани зависит от бюджета арендатора и его потребностей.

«Обычно дома рассматривают семьи с детьми, многодетные семьи и те, кто ищут способ протестировать загородную жизнь. Такие люди часто выбирают дома среднего и высокого сегмента. В то время как элитные дома привлекают более состоятельных арендаторов, таких как топ-менеджеры, предприниматели и люди с высоким доходом, для которых важен комфорт, престиж и безопасность», - отмечает эксперт.

Также он добавил, что элитный сегмент рассматривают приезжие на короткий срок (несколько месяцев).