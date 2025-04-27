Ученые объяснили, почему Хиросима восстановилась, а Чернобыль — нет

Специалисты раскрыли причины, почему спустя десятилетия после атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки жизнь активно продолжается, тогда как Чернобыльская зона остаётся нежилой.

Ключевую роль сыграла разница между природой самих катастроф:

Ядерные взрывы в Японии: США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. Взрыв происходил в воздухе и сопровождался высвобождением короткоживущих изотопов, рассчитанных на мгновенное разрушение.

Авария в Чернобыле: катастрофа на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года высвободила в окружающую среду огромное количество долгоживущих радиоактивных элементов, таких как стронций-90 и цезий-137.

Различие в масштабах заражения

При взрыве ядерных бомб было использовано всего несколько десятков килограммов урана. Основной удар приходился на ударную волну и тепловое излучение, а радиоактивное загрязнение почвы оказалось минимальным.

В Чернобыле под угрозой оказалось около 190 тонн ядерного топлива, которое проникло в почву, растения и живые организмы, накапливаясь и отравляя экосистему на десятилетия.

Таким образом, взрывы в воздухе над японскими городами минимизировали долгосрочное загрязнение земли, тогда как авария на АЭС стала причиной устойчивого радиоактивного заражения территории.

Последствия

Сегодня в Хиросиме и Нагасаке проживают около полутора миллионов человек, а 30-километровая зона вокруг Чернобыльской АЭС остаётся зоной отчуждения, где жизнь остановилась. Припять стала городом-призраком, символом трагедии и напоминанием о масштабах техногенной катастрофы, пишет Медиа Поток.